管罄、倪安東夫妻合體現身屏東 感動揭「被吸引心聲」：像重新走過一次人生！

倪安東（左）、管罄為《港墘仔》排練。嗨森數位文創有限公司提供

由Pingtung TOP屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於2025年底重磅首演。集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

管罄與倪安東夫妻同台演出成為話題，管罄把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。

倪安東（右）跟管罄被《港墘仔》東港音樂劇的劇本感動也被人情味吸引。嗨森數位文創有限公司提供

錦雯累積8點檔經歷！自在詮釋母親角色

錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親，她分享過去參與兩檔民視8點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色。劇中獨唱曲〈溫的囝仔〉是最大挑戰，「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰」。

《港墘仔》中錦雯（左）跟郭耀仁有許多火花。嗨森數位文創有限公司提供

大甜飾演的阿瑄是一位帶著滿身故事回鄉的女人。她說：「阿瑄的勇敢藏在心裡，脆弱寫在歌裡。她的每一句歌詞都在問觀眾，你是不是也有一個一直想回去的地方？」郭耀仁此次首度回鄉演出，挑戰一個關乎家庭、愛情與責任的角色。他透露排練時既好玩又揪心，並笑稱：「每次音樂一下，耳朵就懷孕一次。」



