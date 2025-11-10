管風琴名家艾斯卡許衛武營錄專輯 音樂繪高雄風情
（中央社記者趙靜瑜台北10日電）集作曲家、管風琴家與即興演奏家於一身，提耶里．艾斯卡許應衛武營之邀錄製即興專輯「城市風景」，收錄包括巴黎、維也納等9地音樂風景，包括以樂音書寫高雄，展現城市文化脈動。
根據衛武營新聞資料，提耶里．艾斯卡許（Thierry Escaich）5度榮獲法國「古典音樂桂冠大獎」，2024年受邀成為巴黎聖母院重啟後的首席管風琴演奏家；他以即興聞名，也創作樂曲，「第三號協奏曲：時間的四張臉孔」（Concerto No. 3-Les Visages du Temps）已成當代最常被演奏的管風琴名曲之一。
艾斯卡許表示，「城市風景」這張專輯中每一首作品都像是一幅音樂畫，描繪出城市獨特氛圍與精神。他以自由奔放而縝密細膩的即興筆觸，將各地歷史記憶、建築風貌與城市節奏，轉化為富含詩意與想像的音樂畫作，「這張專輯是一部音樂旅行札記，記錄了那些在我生命中具有特殊意義的城市」。
艾斯卡許表示，衛武營的管風琴是他在亞洲見過最美的一座，擁有無窮音色可能，「我希望透過這次錄音，能讓更多人發現管風琴不僅壯麗厚重，更充滿生命力與變化多端色彩。」衛武營藝術總監簡文彬則表示，衛武營肩負推廣管風琴音樂的重要使命，希望透過這張專輯，讓更多人感受管風琴的震撼與魅力。（編輯：陳仁華）1141110
