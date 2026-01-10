管麟求婚成功！ 交往吳季璇5年「認愛即結婚」鬆口：喜歡小孩

演員管麟向女友吳季璇求婚成功！兩人交往近五年，不過對戀情始終低調，直到10日中午，兩人共同通過社群宣布喜訊，吳季璇經紀人稍早回應，表示小倆口會擇日登記，也確實都喜歡小孩，鬆口透露肚皮動靜。

管麟向吳季璇求婚成功（圖／翻攝自IG）

管麟與吳季璇2020年因為戲劇《廢財闖天關》相識，當時兩人在同間經紀公司，隨著時間相處日久生情，2022年就曾被拍到牽手逛街，管麟先前受訪時談到女方，雖說沒有正面認愛，不過坦言吳季璇是他在演藝圈少數的異性友人，且對方相當善良、純真，「可以用一張乾淨的白紙來形容」，相處十分自在。

對於喜訊，吳季璇經紀人表示，目前小倆口婚禮時間未定，不過去年四月就已同居，生小孩的事情則是順其自然：「他們都很喜歡小孩，但季璇今年沒有備孕的準備，希望再衝刺一下事業。」雙方都沒有間彼此父母，今年過年會抽空雙方見面吃飯。