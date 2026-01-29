箭在弦上？川普嗆派龐大艦隊赴伊朗 最新五角大廈披薩指數飆升

編譯張渝萍／綜合報導

美國出兵伊朗風險增！美國總統川普28日表示，一支「龐大艦隊」正朝伊朗前進，同時警告德黑蘭當局需就核問題達成協議，否則下一次攻擊將「更加嚴重」。

而川普的警告也讓外界關注五角大廈動態。根據「五角大廈披薩報告」X帳號顯示，截至美東時間28日晚間8時50分，五角大廈周遭的披薩店均顯示「比平常繁忙」，很可能美軍將有行動。

美軍「林肯」號航母打擊群駛向伊朗。（圖／翻攝自X平台 @TheMilObserverr）

川普派「龐大艦隊」前往伊朗逼上談判桌

綜合《獨立報》、《衛報》與ABC News報導，在川普28日在社群媒體上稱伊朗進行核談判的時間不多，因為一支由「林肯號」航母領軍的艦隊正前往伊朗，規模甚至遠超先前突襲委內瑞拉的艦隊。川普說：「就像對付委內瑞拉一樣，它已經準備好、願意且有能力在必要時，以速度與暴力迅速完成任務。」

根據報導，尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（Abraham Lincoln），是由阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦「小弗蘭克ㆍ彼得森號」（Frank E Petersen, Jr），與「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy）伴航。

美國中央司令部（CENTCOM）26日也曾證實，林肯號與隨行三艘驅逐艦已進入中東作戰區域。這次海軍集結將為該地區新增約5000名美軍，使原本已相當龐大的3萬美軍部署進一步擴大。

川普在貼文中要求伊朗盡快「坐上談判桌」，趕緊就「不准擁有核武」的合理協議進行談判，並再次強調時間不多，威脅下一次攻擊會比先前的「午夜之錘」更嚴重。

川普要求伊朗盡快「坐上談判桌」，趕緊就「不准擁有核武」的合理協議進行談判。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

伊朗回嗆：若被逼將自我防衛

對此，伊朗駐聯合國代表團表示，願在相互尊重與共同利益基礎上對話，「但若被逼迫，伊朗將自我防衛，以前所未有的方式回應。」

德國總理梅爾茨則呼應美國，稱伊朗政權「所剩日已屈指可數」。他說：「一個只能依靠對自身人民施加赤裸裸的暴力與恐怖來維持權力的政權，它的日子已經不多了。」梅爾茨還稱：「這可能只是幾周的問題，但這個政權已經沒有治理國家的正當性。」

美軍行動在即？披薩指數飆升！

從南海趕赴波斯灣的美軍「林肯」號航空母艦。（圖／翻攝自X平台 @mikesensational）

在美國動作頻頻與川普威脅下，外界也積極關注與預測軍事行動息息相關的「五角大廈披薩店指數」。根據「五角大廈披薩報告」X帳號顯示，截至美東時間28日晚間8時50分，五角大廈周遭的披薩店均顯示「比平常繁忙」，顯示軍官正在挑燈夜戰加班中，美軍很可能將有行動。此報告為觀察美軍行動的非正式指標。

