箭在弦上！林肯號抵中東 伊朗魔改貨輪應戰？

美國跟伊朗之間開戰倒數計時嗎？美國派出林肯號已經抵達伊朗附近，而伊朗則透過魔改的無人機戰艦來備戰嗎？外界拍到一艘由貨輪改造的戰艦，可供無人機起降，似乎是要用自殺無人機來對付林肯號，現在更傳出伊朗高官的專機，飛往莫斯科，外界分析這有可能就是伊朗領袖哈米尼的逃亡路線。

美伊關係緊張，美軍航空母艦林肯號進入中東地區，美國總統川普也談到美國準備好了。

美國總統川普：「（總統先生，關於伊朗問題，您最近是否與伊朗方面進行任何對話，是否有此計劃？）是的，我已經計劃好了，而且也打算這麼做，我們現在有很多非常龐大，非常強大的艦艇正駛往伊朗。」

美伊兩國關係再度緊繃，川普不但多次放話，現在更傳出，軍事方面已經準備好了。

美國總統川普：「我告訴他們兩件事，第一，不要動用核武，第二，勿殺抗議者。」

路透社報導，川普在29日的內閣會議點名赫格塞斯，針對伊朗局勢進行說明，赫格塞斯說，現在就等川普下令。

美國防部長赫格塞斯：「當川普總統說，我們（美）不會讓伊朗，成為擁有核武的國家，你們（伊朗）不會擁有核彈，他是認真的。」

伊朗方面似乎也有動作，伊朗出動了魔改無人機航艦「巴蓋里烈士號」出海備戰，由貨輪改造，這架航母可以供無人機起降，伊朗很可能想要利用這些無人機母艦上的無人機，以自殺攻擊的方式，襲擊美國的「林肯號」航空母艦，而同時，航班追蹤網站捕捉到一架隸屬於伊朗政府，通常由高層官員搭乘的專機，於當地時間29日從德黑蘭起飛，目標直指俄羅斯莫斯科，引發外界高度聯想，這是否就是最高領袖哈米尼傳聞已久的逃亡路線，種種跡象顯示，美伊之間的情勢越來越緊繃，戰火處在一觸即發的風險當中。

