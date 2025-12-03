「箭3」：關於德國最新導彈防御系統你應該了解的內容

（德國之聲中文網）如果導彈從高空發起攻擊，“箭-3”（Arrow 3）的目標是在導彈返回地球大氣層之前將其攔截。本周三（12月3日），這套新型防御系統進入調試階段。德國也因此成為除以色列以外首個將“箭-3”納入其防御體系的國家。

“箭-3”的啟用被視為對俄羅斯侵略烏克蘭的直接回應，同時應對現代遠程導彈日益增長的威脅。“箭-3”是德國自2022年以來安全政策調整的一部分——這一調整被稱為“時代轉折”，其中包括大幅增加國防開支和發展分級歐洲防空系統。

雖然德國和歐洲認為，遭受來自高空或太空的直接導彈襲擊的風險較低，然而，像俄羅斯這樣的國家擁有遠程彈道導彈，能夠到達極高的高度，並在危機中構成嚴重的潛在威脅。此前，德國對此沒有軍事應對措施。北約分析報告長期以來一直警告歐洲存在安全漏洞。“箭-3”導彈系統旨在填補這一漏洞。

“直接命中” 而非傳統爆炸

“箭-3”導彈防御系統由以色列和美國聯合研制，是目前世界最先進的洲際彈道導彈攔截系統之一。在中短程防御領域，德國生產的“IRIS-T”防空系統覆蓋大約15000米以內的短程目標，“愛國者”系統覆蓋大約50000米以內的目標。“箭-3”則專門防御遠程和高空威脅。

“箭-3”可以在10萬米的高度（即導彈進入太空的階段）攔截來襲導彈，攔截距離可達2400公裡。這三個系統共同構成了一個多層導彈防御系統。

先進的“箭-3”價格也十分昂貴：一枚“箭-3”攔截導彈的造價估計高達數百萬歐元。“愛國者”和“IRIS-T”的成本則低得多，從數量上講在緊急情況下可以部署更多。

“箭-3”導彈防御系統采用所謂的“直接命中殺傷”（Hit to Kill）：並非通過傳統的爆炸破片摧毀來襲導彈，而是通過直接撞擊摧毀。在目標重返地球大氣層之前，在其飛行軌跡上對其進行攔截。

與通過爆炸物摧毀來襲導彈相比，“箭-3”的“直接命中”產生的碎片更少，從而提高了人口密集區的安全。該防御系統需要精確制導才能實現這一目標。彈頭自身也配備了傳感器，用於在接近目標的過程中進行目標修正。

防御極難攔截的高速彈道導彈

與“愛國者”導彈防御系統類似，“箭-3”由三個主要移動組件構成：用於快速探測彈道軌跡的預警雷達、用於分析威脅以確定攔截措施的作戰管理系統，以及用於發射攔截導彈的移動發射車。

該系統主要用於攔截彈道導彈。彈道導彈發射後，其飛行軌跡主要受重力影響。它們最初由火箭發動機加速，然後上升到高空，有時甚至可以進入太空。最終，它們落到目標上。

與全程主動制導的巡航導彈不同，彈道導彈僅在發射階段進行制導。由於彈道導彈飛行速度極快、射程極遠且能高空飛行，因此極難攔截。現代洲際彈道導彈，例如俄羅斯的“薩爾馬特”導彈，速度可超過每小時20000公裡。

德國首個“箭-3”部署地——霍爾茨多夫

“箭-3”導彈防御系統在德國的第一個部署點位於柏林以南的霍爾茨多夫軍用機場，地處勃蘭登堡州、薩克森-安哈爾特州和薩克森州三州交界處。該機場目前正測試人員配備、操作流程以及與北約防空網絡的整合。

除了霍爾茨多夫之外，德國巴伐利亞州和石勒蘇益格-荷爾斯泰因州也計劃建設部署點。預計到2030年，“箭-3”系統將具備全面的防護能力。通過將該系統部署在多個地點，旨在確保即使在關鍵情況下單個組件發生故障時，防護效果依然有效。

“箭-3”2017年初首先由以色列正式啟用。隨著在德國的部署，它現在成為歐洲“天空之盾”計劃（ESSI）防空系統的一部分。

德以之間最大的軍售交易

2023年9月底，德國和以色列在柏林敲定了“箭-3”系統采購協議——這是德以之間迄今為止最大一筆軍售交易。交易金額約為33億歐元。其中一部分用於維護和支持，以確保該系統能夠運行數十年。

然而，這項協議的意義遠不止於數十億歐元的交易。它也加強了德國和以色列之間的安全伙伴關系。對歐洲而言，“箭-3”導彈系統同時標志著歐洲在擺脫對美國武器系統的依賴方面邁出了重要一步。

作者: Ralf Bosen