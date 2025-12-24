節假日機票貴？華人用這方式往返LA、紐約省下100元

每逢聖誕、新年等節假日，國際航線需求大增，機票價格往往隨之水漲船高。不過，近日有多名華人旅客反映，透過中國的旅遊應用程式（App）購買美國境內出行的機票，價格居然低於航空公司官網。有人甚至表示，可省下100多美元，且順利出票。

為進一步了解價差情況，記者在中國旅遊平台「去哪兒」進行隨機測試。以12月31日單程自洛杉磯飛往紐約為例，達美航空一航班在去哪兒顯示價格為1717元人民幣，約合244美元；而在達美航空官網查詢相同航班，票價則為269美元，兩者相差約25美元，儘管差額不大，也是一筆優惠。

此外，記者也訪問一、兩名華人，他們表示，平時訂票時會習慣在中國旅遊平台與航空公司官網之間比價，若價差明顯，便會選擇在平台上購票。一名受訪者指出，為過聖誕節，近期有透過去哪兒購買洛杉磯往返紐約的機票，比官網購買便宜100多美元，順利出票。

針對這類價差現象，南加州旅遊業資深人士顧彬彬表示，從業內角度來看，這並非單一原因造成，而是與航空公司銷售體系及票務通路結構有關。他指出，去哪兒本身並不直接出售機票，而是類似一個價格搜尋平台，實際出票方來自不同代理商，消費者在平台上看到的價格，未必清楚背後的供應來源。

顧彬彬說，航空公司官網主要面向一般消費者，而對於具備銷售資格的票務代理、長期合作夥伴或大型客戶，航空公司往往會提供不同的政策與價格。部分代理商在銷售時，可能會將部分成本空間回饋給消費者，使票價略低於官網，這在業內屬於常見現象。

他也指出，市場上部分價格明顯低於官網的機票，可能涉及不同票種或來源結構，例如使用里程兌換的機票。這類機票本身屬於合法票源，但在旺季或熱門航線上，仍可能因航班調度或座位安排而存在一定變數。

顧彬彬也提到，雖然不少旅客確實順利買到低價機票，但業內同樣曾遇過一些不如預期的案例。他指出，曾有旅客透過非航空公司官方通路購得價格明顯偏低的機票，表面上成功出票，但在臨近出發前，因票源性質或航班座位調整等因素，被通知需改期或退款，原定行程因此受到影響。

他表示，這類情況並非一定會發生，但在旺季、熱門航線或特定時段，確實存在不確定性。由於部分第三方通路並非直接出票方，一旦出現航班變動或其他狀況，旅客往往需要透過多層管道協調，後續處理相對複雜。因此，他提醒，消費者在選擇價格明顯偏低的機票時，需留意潛在風險。若價差僅比官網略低，通常屬於合理範圍；但若價格低到明顯不符合市場常識，消費者應提高警覺。

在平台選擇方面，顧彬彬指出，不同平台的定位差異明顯。像攜程這類自行出票的平台，與航空公司長期合作，責任歸屬與售後服務相對清楚；而像去哪兒這樣以比價為主的平台，供應商來源較為多元，消費者在購票前，應特別留意相關規定與限制。

顧彬彬強調，航空公司官網在穩定性與風險控管方面仍具優勢。節假日規畫行程時，多方比價無可厚非，但在追求低價的同時，也應將票源透明度與後續保障納入考量，避免因小失大。

