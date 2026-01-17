節儉吃剩菜罹大腸癌！譚敦慈婆婆靠「1火鍋進食法」 30年沒復發

生活中心／李紹宏報導

無毒教母譚敦慈近日在節目中分享，婆婆在60多歲時意外確診大腸癌3期，背後原因可能與「過度節儉」有關，因為婆婆過去習慣長期食用剩菜。不過在術後，婆婆徹底改掉壞習慣，並搭配獨特的火鍋進食法，成功抗癌30年，享壽97歲。

婆婆省錢省出大腸癌！譚敦慈勸別吃「剩菜」

譚敦慈說，婆婆相當節儉，習慣吃剩菜來省錢，甚至在食物飄出酸味時，私自添加小蘇打粉來中和酸味以繼續食用。但譚敦慈提醒，小蘇打雖能掩蓋感官上的異味，卻無法消除食材中大量滋生的細菌，這種錯誤的飲食觀念讓消化系統承受極大負擔，最終導致病變。

「火鍋進食法」曝光！大腸癌30年沒復發

譚敦慈透露，面對晚期癌症的威脅，婆婆在接受化療與手術後，決心徹底告別加工品與不新鮮食物，並發展出一套「火鍋抗進食法」。

婆婆術後最愛吃清湯火鍋，但進食順序非常講究，堅持先吃完2大盤深色蔬菜墊胃，接著才攝取少量的魚肉、瘦肉或去皮雞肉。這種以原型食物為核心、由纖維帶動消化系統的策略，不僅讓婆婆免於癌症復發，更讓她展現驚人的生命力，最終活到97歲高齡。

譚敦慈婆婆在接受開刀化療後，變得愛吃清湯火鍋，並發明一套吃法，癌症30年沒復發。（示意圖／PIXABAY）

針對抗癌過程中最艱辛的化療期，譚敦慈也分享了獨到的照顧方法。她強調，化療期間的患者常因副作用導致胃口盡失，此時的首要任務是「補充體力」，不必過度嚴格禁飲食。

為了讓婆婆維持食慾，她與先生甚至會買炸雞並「去皮」給婆婆享用，因為重點在讓患者能吃下固態食物、獲取營養，而非攝取過多的湯水。只要平安度過療程，後續再接軌高纖、清淡的健康飲食，復原效果將會事半功倍。

