節安工作展開即破獲百家樂職業賭場 大安警強力掃蕩不法

圖說：發言人臺北市大安分局敦化南路派出所長呂政隆。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】春節假期即將到來，警方115年加強重要節日安全維護工作於115年2月9日正式展開，大安分局立即展現強力執法決心，並於同日凌晨持臺灣臺北地方法院核發之搜索票，會同刑事特勤中隊及敦化南路派出所組成專案小組，前往安和路一段某處執行搜索勤務，當場查獲百家樂職業賭場1處。

警方於現場查獲包含陳姓負責人、工作人員及賭客等共計33人，並當場查扣賭資現金新臺幣91萬元與籌碼共計5億7,756萬元，以及無線電、監視器等多項相關證物。全案詢後依刑法賭博罪移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，另賭客依違反社會秩序維護法裁處。

大安分局重申，警方將持續強力取締各類非法賭博行為，以維護社會治安與良好風氣，呼籲民眾切勿以身試法。