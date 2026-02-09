節安重點工作起跑 警政署長訪視臺北市松山分局慰勉同仁辛勞

%E4%B8%80 73 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】一年一度的加強重要節日安全維護工作於今日正式展開序幕，警政署長張榮興體恤警察同仁辛勞，特別蒞臨臺北市政府警察局松山分局慰勉執勤的警察同仁及無私奉獻的民防大隊隊員們，給予第一線同仁加油打氣，除致贈團體獎勵金與在場留守的警察同仁及協勤民力握手致意及合影留念外，並現場發放紅包預祝同仁新春愉快，場面溫馨和樂。

署長表示松山轄境慈祐宮、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟等都是民眾新年走春首選，警察同仁除秉持春節不打烊，全力守護松山區治安與交通安全外，更應發揮「警力有限、民力無窮」的力量，透過無私的堅持與付出，才能確保「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作之圓滿順遂，共同營造出「平安、祥和、快樂」之社會。

署長同時勉勵同仁，春節連續9天的假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，感謝同仁堅守崗位辛苦執勤，同時叮嚀同仁在工作之餘，仍要與家人團聚，正常勤休，並注意執勤安全，平安過好年。

