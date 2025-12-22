節慶主題南火之誕致意文化地標

台南文化中心將整建，推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，以藝術向這座文化地標致意。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

乘載市民共同文化記憶的台南文化中心，成立四十一年來見證無數戲劇、舞蹈與表演藝術的重要時刻，不僅是表演藝術的重要場域，更陪伴無數家庭與世代累積珍貴的城市記憶。明年度將整建，中心推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，以藝術向這座文化地標致意。

《Reborn：南火之誕》以「台南的日常」為策展起點，從入口拱門開始，閃爍著由台南傳統氖氣霓虹老師傅親手打造的霓虹燈線，彷彿引領觀眾走進城市的時光隧道，開啟一段屬於台南的故事。沿著椰林大道前行，高聳並立的椰樹，象徵城市支柱，回應日本時代因仿羅馬列柱而種植椰樹的都市規劃，見證台南在殖民記憶與現代發展之間的交錯。作品以《椰誕》為名，讓椰林大道在聖誕節慶中被重新喚醒，人們在樹下交換祝福，使文化記憶在光影中持續流轉。

廣告 廣告

另以鳳凰木取代傳統聖誕樹，成為象徵儀式感的重要意象，《南火》也重新詮釋屬於台南的浪漫。以水波紋為視覺核心的舞台作品《水生》，象徵滋養與延續，隱喻中心如同城市文化源頭，長年孕育人才與生活美學，為城市注入創作能量。

文化局表示，選用椰林大道、鳳凰木等深具在地情感文化意象，重新詮釋聖誕節儀式感，讓節慶不只是形式上慶祝，而是與城市生活緊密相連的文化經驗。南大附小、文化中心志工及市民的共創與照片募集行動，邀請民眾成為藝術創作一部分，各界期待整建後的再生與蛻變，累積更多期待與祝福。展期至明年三月三日，每日下午五至十時，於中心星光音樂廣場點燈。