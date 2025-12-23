節慶亮點一路延續 SKM Park Outlets 高雄草衙串聯聖誕、跨年假期與尾牙聚餐

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著歲末年終進入倒數階段，節慶消費型態逐漸朝向「一次安排、多元體驗」發展。SKM Park Outlets 高雄草衙整合造景體驗、餐飲聚會與節慶互動，提供從公司尾牙春酒、部門餐敘到親友家庭聚餐皆適用的多元選擇，成為年末聚會規劃的熱門據點，讓聚餐行程更具彈性。

迎接2026年元旦，鈴鹿賽道樂園於元旦期間推出限定活動，從節慶演出到一日限定優惠，提供親子與年輕族群輕鬆安排跨年與元旦出遊行程。1/1(四)當天推出「元旦派對」一日限定活動，祭出購買暢遊方案，全日暢遊加價多 1 位優惠，為新年首日增添遊園亮點。

SKM Park Outlets 高雄草衙孫紹堃總經理表示，今年以「雪境童話村」為主題打造的冰屋造景與主題聖誕樹相互呼應，截至目前已累積超過60萬人次到訪，並帶動12月整體業績較去年同期成長約6%。

延續高雄聖誕生活節所帶動的城市節慶熱度，SKM Park Outlets 高雄草衙響應高雄市政府聖誕生活節「心願放大卡」互動回饋活動，活動期間，民眾憑「心願放大卡」可兌換旋轉木馬免費搭乘，透過實際體驗讓節慶不只是欣賞，更能留下專屬回憶。

活動推出後，獲得民眾正向回饋，吸引多組家庭參與體驗，截至目前已吸引超過５千人次搭乘，成功將節慶氛圍轉化為具體體驗與人潮動能，成功將節慶主題由靜態欣賞延伸至動態參與，為年末檔期注入實質人潮動能，亦提升品牌於城市節慶中的參與度與記憶點。

隨著年底腳步逼近，入冬降溫帶動夜間外出與保暖穿搭需求，年末品牌優惠同步登場。SKM Park Outlets 高雄草衙匯集多元餐飲與超過 200 家品牌優惠，讓民眾在規劃跨年行程的同時，也能一併完成聚會與購物安排，成為南高雄年末消費的重要據點。

除服飾選購外，知名珠寶品牌 PANDORA全面 5折起，即日起-12/25(四) 規劃多重滿額回饋機制，單筆消費滿額即贈星空心形扣手環 1只，為聚會場合提供兼具實用性與紀念意義的選擇。

餐飲方面，SKM Park Outlets 高雄草衙匯集日式、義式、美式與鍋物等多元選擇，對應企業尾牙、春酒宴請至部門與朋友聚會等不同需求。其中，涮乃葉與橫濱牛排推出尾牙回饋方案，並提供企業與部門聚餐更具彈性的用餐安排；時時香與瓦城則推出尾牙春酒專屬活動，即日起-2026/2/28(六)期間點用指定饗宴，即可獲得「人人有獎紅包禮」，並有機會抽中 9,999 純金打造的「瓦城尊饗金牌 VIP」。

此外，針對部門或家庭聚會，默爾義大利餐廳每週五推出調酒第二杯半價，適合部門同事或朋友聚會；燒肉Smile每月1號推出「微笑燒肉日」，任點一份套餐即可加購指定品項，讓小型聚餐同樣具備儀式感與記憶點，隨著年末聚餐需求持續升溫，各品牌訂位熱度明顯提升，建議民眾及早規劃、提前完成訂位安排。從企業尾牙、春酒宴請到部門與親友聚會的多元需求，提供彈性且完整的年末聚餐選擇，讓聚會安排更從容、體驗更到位。（圖／記者王雯玲翻攝）