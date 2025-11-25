節慶連假多帶動消費 10月零售餐飲業營收翻紅

（中央社記者曾筠庭台北25日電）經濟部今天公布10月零售及餐飲業營業額，雙雙回升，分別年增1.9%與9.2%。統計處表示，10月適逢多項節慶及連假，帶動市場消費熱度，促使零售與餐飲業皆呈現正成長。

10月零售業營業額為4186億元，年增1.9%。統計處副處長陳玉芳表示，中秋、雙十、光復節等連假出遊與採購需求帶來明顯挹注，加上百貨週年慶促銷加碼，推升食品、飲料及菸草零售業年增9.4%、百貨公司年增4.0%、便利商店年增4.7%。

廣告 廣告

不過，她也指出，雖然零售業10月仍呈正成長，但景氣不確定性使消費者對汽車、家居用品及珠寶等高價耐久財的購買意願減弱，致使汽機車零售業年減5.1%、家用器具及用品零售業年減6.3%。

陳玉芳進一步分析，零售市場整體仍具一定消費力道，但受去年基期已高、今年出國旅遊人數大增，以及車市疲弱等因素影響，高價商品的買氣明顯收斂，預期今年零售業全年成長將趨緩，整體表現較為保守。

餐飲方面，10月營業額達895億元，年增9.2%。其中，餐館及飲料店受節慶假期外食聚餐需求增加，加上氣溫較上年同月偏高帶動冷飲銷量，分別年增8.2%與14.7%。累計今年前10月餐飲業營業額為8836億元，年增3.3%。（編輯：林淑媛）1141125