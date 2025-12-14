節慶限定版臺中 城市光景夜色打造最美耶誕

記者張妤甄／臺中報導

冬季旅遊熱潮升溫，臺中多處景點已妝點耶誕燈飾，吸引不少旅客慕名而來。觀旅局推薦臺中冬季耶誕限定路線，邀請旅客以不同角度感受城市風景與節慶氣息。

中市府觀旅局長陳美秀今（14）日表示，首先推薦民眾搭乘「台灣好行11路臺中時尚城中城線」順遊城中城區，從臺中火車站出發，一路遊覽至綠、柳川，欣賞自12月12日盛大登場的臺中耶誕嘉年華，在草悟道(市民廣場)站下車，即可抵達PARK2草悟廣場。PARK2 草悟廣場今年打造多組節慶佈置與夜間燈飾，搭配草悟道的綠地與街景，形成最具城市風格的耶誕散步路線；11號台灣好行路線途經美食一級戰區公益路、審計新村、一中商圈等，美食與節慶氛圍交織出最浪漫的旅行。

另一條親子遊程推薦搭乘「台灣好行679臺中活力海洋線」，隨著耶誕節即將到來，臺中海洋館推出冰雪耶誕主題，要一起與民眾慶祝耶誕佳節，在台中港旅客服務中心下車步行至海線的購物中心，會發現購物中心散發著濃厚的耶誕氛圍，再前往大呷麵本家、大甲鎮瀾宮，從現代到傳統，一趟旅程帶出家人共享的節慶溫度。

觀旅局也推薦民眾搭乘「臺中觀光公車153谷關線」，晚上在谷關享受溫泉泡湯樂趣，並欣賞谷關公園的「山谷燈光節」，體驗如夢似幻的冬日耶誕氛圍，想要參加全台最高跨年─梨山跨年晚會的民眾，也可以開始規劃旅程，一起迎接2026年第一道曙光。

觀旅局補充，冬季的臺中天氣清爽宜人，是最適合走進戶外、親近自然的時節。無論是踏上大坑步道、鐵砧山步道健行，或是潭雅神綠園道、東后豐自行車綠廊中徜徉，無論老少都能依據自身體能挑選簡易難度，在城市中享受冬日的清新風景。臺中兼具「山城 × 城市 × 海線」的耶誕之旅，無論是家庭出遊、親子同樂或情侶約會，都能找到適合的旅遊玩法。

谷關溫泉入口在燈光點綴下洋溢溫馨氛圍。（中市觀旅局提供）

谷關溫泉入口以繽紛燈飾妝點。（中市觀旅局提供）

山谷燈光節熱鬧登場-為山城點亮繽紛光彩。（中市觀旅局提供）

山谷燈光節活動結合耶誕節氛圍-打造浪漫又充滿節慶感的冬季亮點。（中市觀旅局提供）

park2-草悟廣場在耶誕期間化身異國節慶場景-呈現浪漫迷人的冬日風情。（中市觀旅局提供）

草悟道散發耶誕節氣息-營造浪漫節慶氛圍。（中市觀旅局提供）

2024臺中耶誕嘉年華(資料照片)。（中市觀旅局提供）

台中海洋館的大旋鰓蟲黑白相間的鰓冠-外型宛如迷你聖誕樹-模樣相當可愛。（中市觀旅局提供）

台中海洋館的大旋鰓蟲展開兩朵螺旋般的藍色鰓冠-猶如迷你聖誕樹-相當可愛。（中市觀旅局提供）

台中海洋館的水母區營造如冰雪奇緣般的晶透氛圍-讓人彷彿踏入夢幻冰宮。（中市觀旅局提供）