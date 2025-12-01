節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

大都會運輸署(MTA)日前宣布，即日起至明年1月中旬期間，遊客集中的曼哈頓中城13座地鐵站將加密軌道清潔頻率，以及時清理垃圾，降低垃圾堆積導致行車意外的可能性。

MTA公布的數據顯示，去年10月1日至今年1月31日間，曼哈頓洛克菲勒中心地鐵站(47-50 Streets-Rockefeller Center)內收集到的每袋垃圾平均重達62.4磅，而全年其他時段垃圾袋的平均重量為51.1磅。MTA所屬紐約市捷運局(NYC Transit)地鐵主管阿馬羅薩(Bill Amarosa Jr.)介紹，根據去年的經驗，年底節慶集中期內，洛克菲勒中心和附近地鐵站內的垃圾收集量比平時普遍增加了20%至30%，而這主要是由於遊客大量湧入導致的。

地鐵站內垃圾激增不僅影響候車環境，還會導致垃圾火災等意外事故的概率增加。根據MTA數據，從2024年10月至2025年10月間，紐約地鐵系統內火災總數量增至885起，同比增幅8.5%，而在年底節慶集中的12月至1月間，地鐵火災數量出現異常激增。阿馬羅薩表示，過量垃圾除了引發火災外，還可能堵塞排水系統或導致信號系統異常，影響列車的正常運行，因此，MTA決定在今年年底期間增加垃圾清運的頻率。

通常情況下，地鐵月台上的垃圾桶每八小時需要清運一次，垃圾袋每天夜間用專門的軌道車運出車站；而軌道內的垃圾則每14天或30天清理一次。根據計畫，在曼哈頓39街至59街範圍內的全部地鐵站，年底期間軌道垃圾清理頻率將改為每周一次。在客流最大的時報廣場地鐵站，1/2/3號線和N/Q/R/W線的軌道和月台還將進行額外的特別清理。

