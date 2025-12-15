節日季帶動消費 商圈重返疫情前熱鬧景象

周日聯合廣場人潮流動，多家店面大排長龍。（記者李怡／攝影）

隨著年底節日季正式展開，舊金山多個商圈在周末迎來久違的人潮。無論是聯合廣場（Union Square）、市場街（Market Street）一帶，或是熱門餐飲與品牌門店前，街頭可見攜家帶眷、情侶與遊客穿梭其間，多家店外排起長龍，為市中心注入久違的熱鬧氣息。

在聯合廣場周邊，節慶裝飾與冬季活動吸引大量民眾駐足。廣場附近設置的季節性市集與溜冰場成為家庭客群的熱門去處，不少家長帶著孩子排隊入場，等候時間動輒二、三十分鐘。現場人聲鼎沸，笑聲與音樂交織，與過去幾年相對冷清的節日氛圍形成鮮明對比。

廣告 廣告

相隔數個街口的Market Street與Powell Street交會處，同樣出現明顯人流回升。多家零售與潮流品牌門店門前排起隊伍，部分熱門店家甚至以紅色隔離帶引導人龍。從年輕族群到外地遊客，不少人手提購物袋，在街頭拍照、逛街，為商圈帶來實質買氣。

餐飲市場同樣感受節日效應。在市中心與周邊社區，多家新開或人氣餐廳周末中午前即開始排隊。有排隊民眾表示，為了一碗熱騰騰的日式蕎麥麵或話題餐點，願意等上半小時以上。排隊人群中的年輕人John表示，「平常可能不會排隊，但假日出來走走，感覺排隊也變成節日的一部分。」

部分街區人行道幾乎被排隊人潮占滿，店家臨時架設動線、工作人員在門口維持秩序。即使氣溫偏低，仍不減民眾外出意願，厚外套與圍巾成為街頭標配。

有商家指出，今年節日季的周末人流明顯優於去年同期，不僅觀光客增加，本地居民回到市中心消費的比例也在上升。聯合廣場的一名零售店員表示：「周日整個下午幾乎沒有空檔，感覺回到了疫情前的節奏。」

隨著聖誕節與新年假期接近，商家普遍預期，未來數周的周末人流仍將持續攀升。對長期關注市中心復甦的市民而言，這個節日季，或許正成為舊金山重新凝聚人氣與信心的重要時刻。

更多世界日報報導

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟