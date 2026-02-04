節氣立春：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看

24節氣立春：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看

節氣「立春」是哪一天？

立春落在每年國曆的2月3日或4日或5日，2026年的立春則是2月4日星期三，此時太陽在黃道上運行至315度。立春是二十四節氣中的第一個節氣，也是春天的第一個節氣。

立春是什麼意思？

「立」就是「開始」的意思，「立春」就是指春天從此開始，大地解凍回暖、萬物升發，冬季即將遠離，也是農業社會中春耕的重要時節。漢代相當重視立春，曾將立春定為春節，舉辦「迎春禮」的祭祀儀式，以及鞭打泥土塑造耕牛像的「打春牛」活動。而到了民國三十年，也特別選定立春日這一天為農民節，每年農民節都盛大慶祝與頒獎，並表揚傑出農民。

立春有哪些諺語？

吃了立春飯，一天暖一天：

天氣在過了立春以後就會慢慢回溫，越來越溫暖。

立春落雨透清明：

如果立春當日下雨，那到清明前都會是多雨的天氣；如果立春當日放晴，則代表今年雨量適中，風調雨順。

雷不打春，今年一定好年冬／春打雷，十處豬欄九處空：

立春時節最好不要打雷，才代表氣候正常風調雨順。如果立春打雷，代表氣候異常，接下來的春季不夠溫暖，影響農耕與畜牧。

立春的習俗與禁忌有哪些？

走春：

立春時大地回暖，春暖花開，適合外出踏青走動欣賞風景，因此有著「踏春」、「春遊」、「走春」的習俗。

咬春：

古代民間在立春當天有著食用當令新鮮蔬菜的習俗，像是生吃蘿蔔，或是用餅皮包裹蔬菜的春捲、春餅，稱之為「咬春」，象徵「咬得春，活百春。」並和親朋好友共同分享，祈求身體健康。

忌剪髮：

立春為24節氣之首，在這一天不宜理髮或剪頭髮，因為頭髮象徵大地上的草木，此時正是萌芽的時節，若在立春剪髮就像斬斷生機一樣不祥。

由於立春後白天漸長、黑夜漸短，氣溫和降雨量也逐漸上升，日夜溫差轉大，這時候常常會有種昏昏沈沈、睡不飽的感覺，這種症狀也就是所謂的「春睏」。中醫師蘇玟今表示，春睏症狀通常集中在早午飯後特別明顯，要是因為脾胃掌管人體的水濕，一旦脾胃虛弱，沒辦法很好運化水濕，造成濕氣滯留的話，就會有身體沉重疲憊的感覺，還可能伴隨著頭暈、食慾差、脹氣，以及下肢水腫等症狀。想要改善春睏，除了避免熬夜之外，可以多吃一些南瓜、蔥、韭菜、洋蔥等去除體內濕氣的食物，此外也相當建議透過運動的方式來減緩春睏的疲倦狀況。

運動名模林可彤進一步分享深蹲、瑜伽女神式、瑜伽半月式等三招簡單的動作，簡單趕走瞌睡蟲。詳細教學請看「立春節氣這樣動！三招居家運動 簡單快速趕走春睏找回活力【Yahoo TV 節氣運動】運動名模林可彤 x 美女中醫蘇玟今」

