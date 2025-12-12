節氣「冬至」要來了！財神爺點名4大生肖 第一名有貴人加持

小孟老師說冬至有4大生肖運勢很旺。示意圖／Pixabay

24節氣中第22個「冬至」即將在12月21日到來，冬至當日太陽高度最低，日照時間最短，意味著即將進入寒冷時節。命理專家小孟老師表示，今年的冬至15天期間，有4大生肖的財氣超旺，而且還可以一路旺到過完農曆年，讓我們來看看是哪4大生肖吧！

TOP 4屬龍

屬龍的人在冬至這段時間裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正財、偏財皆有盈利。

TOP 3屬雞

屬雞的人去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，財運開始慢慢上揚。冬至開始業績、工作量會增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP 2屬馬

屬馬的人個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，冬至一到，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上你們始終持續的努力，所以冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP 1屬羊

屬羊的人拼勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

愛犬遭人毒死！女子辭職「追查兇手」1000多天 法院終於判決了

二寶爸「曬衣服」意外死亡 法醫：比被隕石擊中還罕見

「我司」被罵是支語？掀兩派網友論戰 他曝：「這用法」更妥當