節目上最愛互虧！袁惟仁病逝 陶晶瑩慟發聲

袁惟仁今天傳出病逝消息，陶晶瑩悲痛發聲。（圖／翻攝自陶晶瑩、袁惟仁臉書）





知名音樂人袁惟仁2018年在上海意外跌倒腦溢血後，近年來都在台東老家調養身體，今（2）日傳出離世的噩耗，家屬悲痛證實，並透露他走的平靜、從此自由。對此，女星陶晶瑩也發聲。

袁惟仁昔日在歌唱選秀節目一句「加油，好嗎？」成為招牌口頭禪，與主持人陶晶瑩一來一往的對話，替節目帶來不少笑料，如今他因病離世，昔日戰友陶晶瑩感慨表示，「我剛剛聽說了，非常非常難過。」並附上4個哭臉表情。

袁惟仁二姐袁藹珍稍早寫下聲明，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。」並透露會將袁惟仁帶回台北與父親安葬在一起，「一個有山有水他熟悉的地方。」



