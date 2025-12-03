節目做「台灣孔劉年曆」 全場來賓超冷靜⋯只有梁赫群超開心

梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前錄影，開場還沒正式開始就先上演慶生橋段。製作單位端出一顆特製的「盆滿缽滿」造型蛋糕，上頭鋪滿象徵財運的2千元大鈔圖案，讓楊繡惠瞬間笑噴，忍不住衝上前喊：「我燒給我阿公也是用這款！」現場瞬間炸開一片笑聲。嚴立婷看到蛋糕也忍不住吐槽：「這造型實在太符合小梁哥的個性，人生第一次看到蛋糕還貼招財進寶。」

節目幫梁赫群過生日。（圖／民視）

這次還加碼準備「台灣孔劉」梁赫群的專屬年曆，送給現場所有嘉賓。沒想到眾人打開禮物後表情集體尷尬，冷靜到毫無波動，唯有梁赫群本人開心得不得了，在一旁展示年曆自豪喊：「台灣孔劉出年曆了！」反差畫面讓錄影現場笑到東倒西歪。

廣告 廣告

嚴立婷只好硬著頭皮照念年曆上的文案：「看台灣孔劉梁赫群一整年，療癒身心靈。」念完後她的表情依舊無奈，最後還是補上一句祝福搭檔生日快樂、孩子健康長大。輪到輩份最高的楊繡惠獻上祝福時，依然面無表情，直到梁赫群提醒「繡惠姐，這是喜事！」她才補上一句：「小梁是很棒的人，祝事業家庭都順利。」被問到年曆要貼在哪裡，她一本正經回答：「貼浴室，洗澡時可以讓台灣孔劉看到。」梁赫群立刻回：「能跟繡惠姐一起共浴，我很榮幸！」再度把現場笑聲推向高峰。

LALA則說會把年曆帶回家送給媽媽貼床頭，楊繡惠隨即補一張讓她媽媽貼床尾，李明川又補一張說可以貼大門，張立東甚至衝上來遞給她貼客廳。一群人急著把年曆「轉送」出去的畫面讓梁赫群又急又想笑，連忙制止大家。

李明川手上捧著年曆無奈表示：「平常都收時尚禮物，今天真的被台灣孔劉驚一下。」但仍感性補充，從兩人還是幕後工作人員的時代就認識，希望彼此都能保持不老。張立東稱梁赫群是他的大哥，事業、家庭都很順利，只是忍不住嘴甜補刀：「雖然他常常說花太多錢，但至少還有帶家人出國，是個好男人。」

整場錄影鬧得不可開交，最後民視也在《姊妹亮起來》社群抽出五張「台灣孔劉年曆」與觀眾同樂，一公布立刻引起熱烈回應，讓工作團隊笑到停不下來。