節目告吹「從頭到尾都是扁賴高來高去」 羅友志嘆：還有人在辦正事？

前總統陳水扁昨（4）日宣布，由其主持的線上新節目《總統鏡來講》喊卡，矯正署更告知自己，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠。」對此，資深媒體人羅友志認為，總統賴清德不敢正面硬剛陳水扁，其覺得陳主持新節目不妥、想說不，但又忌憚陳的手段跟餘威，所以才讓卓榮泰當出頭鳥，他並感嘆，「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」等，從頭到尾都是賴、陳在高來高去，「這國家還有人在辦正事不？」

陳水扁昨天在臉書以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文，表示《總統鏡來講》原定4日首播，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向自己證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠。」陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

而在今天，陳水扁再度發文，提到當自己今年要主持《總統鏡來講》時，台中監獄兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療，第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式；然而，當自己3日中午與林憲銘通話，林稱卓揆下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷。」

「卓榮泰，讓扁開不了節目？玉皇大帝敢叫如來佛祖不准講道？」羅友志今天在臉書發文表示，卓最初是時任台北市議員的總統府資政謝長廷的助理，全程參與了「長扁之爭」，在那個時代，卓只不過是「還在修行的道長」，現在可以號令諸神？更何況，卓榮泰曾在陳水扁任內擔任過總統府副秘書長，現在因賴清德急需聽話的協調者，卓才在誰都不服誰之時，擔任「傳令兵等級」的行政院長。

羅友志直言，賴清德不敢正面硬剛陳水扁，其覺得陳主持新節目不妥、想說不，但又忌憚陳的手段跟餘威。他指出，目前英系已到處提名市議員，「視黨主席如無物」，若連續得罪兩任總統，「2026大概只有兵敗如山倒，2028乾脆也就提早涼涼」，因此，才讓卓榮泰當出頭鳥，至於陳水扁，開不開節目，本來就是一個借勢生端的技巧。

最後，羅友志感嘆，「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」等，從頭到尾都是賴清德跟陳水扁在高來高去，或是陳的小動作，但這國家「還有人在辦正事不？」

