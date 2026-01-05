節目告吹「從頭到尾都是扁賴高來高去」 羅友志嘆：還有人在辦正事？
前總統陳水扁昨（4）日宣布，由其主持的線上新節目《總統鏡來講》喊卡，矯正署更告知自己，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠。」對此，資深媒體人羅友志認為，總統賴清德不敢正面硬剛陳水扁，其覺得陳主持新節目不妥、想說不，但又忌憚陳的手段跟餘威，所以才讓卓榮泰當出頭鳥，他並感嘆，「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」等，從頭到尾都是賴、陳在高來高去，「這國家還有人在辦正事不？」
陳水扁昨天在臉書以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文，表示《總統鏡來講》原定4日首播，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向自己證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠。」陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。
而在今天，陳水扁再度發文，提到當自己今年要主持《總統鏡來講》時，台中監獄兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療，第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式；然而，當自己3日中午與林憲銘通話，林稱卓揆下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷。」
「卓榮泰，讓扁開不了節目？玉皇大帝敢叫如來佛祖不准講道？」羅友志今天在臉書發文表示，卓最初是時任台北市議員的總統府資政謝長廷的助理，全程參與了「長扁之爭」，在那個時代，卓只不過是「還在修行的道長」，現在可以號令諸神？更何況，卓榮泰曾在陳水扁任內擔任過總統府副秘書長，現在因賴清德急需聽話的協調者，卓才在誰都不服誰之時，擔任「傳令兵等級」的行政院長。
羅友志直言，賴清德不敢正面硬剛陳水扁，其覺得陳主持新節目不妥、想說不，但又忌憚陳的手段跟餘威。他指出，目前英系已到處提名市議員，「視黨主席如無物」，若連續得罪兩任總統，「2026大概只有兵敗如山倒，2028乾脆也就提早涼涼」，因此，才讓卓榮泰當出頭鳥，至於陳水扁，開不開節目，本來就是一個借勢生端的技巧。
最後，羅友志感嘆，「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」等，從頭到尾都是賴清德跟陳水扁在高來高去，或是陳的小動作，但這國家「還有人在辦正事不？」
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 9
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 42
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 22 小時前 ・ 41
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 38
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 131
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 37
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 22
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 1 小時前 ・ 1
鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結監製陳志炫、吳孟謙與製作人張雅婷，並找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重磅卡司群。官方今（5）日宣布，影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與主視覺海報。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8