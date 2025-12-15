節目大轉折！《RM》同時走2人 金鍾國點名「不回來的人」掀網熱議

記者陳宣如／綜合報導

南韓長壽綜藝《Running Man》於昨（14）日播出最新一集，本集節目迎來大轉折，不僅送別長期合作的製作人馨仁與第二代「租借成員」崔丹尼爾，金鍾國也在節目中順帶點名「出去後沒回來的人」，此話立刻在網路引發粉絲熱烈討論。

《Running Man》最新一集將告別長期合作的製作人與成員崔丹尼爾。（圖／翻攝自愛奇藝）

最新一集開場不久後，「元老級成員」Haha突然拿出護唇膏塗抹，瞬間吸引眾人目光，還被半開玩笑問道「這是在拍置入行銷橋段嗎？」Haha隨後解釋，這是製作人馨仁特別準備的小禮物。劉在錫也向觀眾說明，本集將是馨仁最後一次錄製《Running Man》，結束長達五年的合作歷程。

廣告 廣告

「租借成員」崔丹尼爾將從《Running Man》畢業。（圖／翻攝自愛奇藝）

錄影過程中，成員們紛紛向馨仁表達感謝。金鍾國提及她從助理導演一路升任主製作人，並笑稱「她一直負責我的工作，跟著我真的很辛苦」。劉在錫隨後接話調侃「她說因為你，真的太累了」，逗得全場哈哈大笑，也讓送別場面增添輕鬆氣氛。

此外，第二代「租借成員」崔丹尼爾也正式宣布畢業，他表示，能以租借成員身份參與節目是一份難得的經驗。Haha幽默打趣道：「來這裡才發現你沒什麼擅長的吧？」崔丹尼爾則自嘲，以前以為大家說他「反應慢」只是開玩笑，直到實際參與節目才明白：「原來大家是認真的」，現場笑聲此起彼伏。

談及離開，崔丹尼爾感性表示，《Running Man》是自己人生中非常珍惜的一段經歷。金鍾國則鼓勵他「以後有機會再回來」，並提及某位成員離開節目後的情況，他說道：「不就有個傢伙不來嗎？」此話隨即在網路引發粉絲熱議，大家紛紛猜測金鍾國指稱的對象是誰。

金鍾國點名「出去後沒回來的人」，引發熱烈討論。（圖／翻攝自愛奇藝）

節目播出後，觀眾在網路上熱烈討論，不少粉絲對馨仁製作人的離開表達祝福，「這五年辛苦了，祝孕期順利」、「她一直默默付出，真的很感謝」，也有人關注節目未來走向，寫下「換了製作人後，希望節目能帶來新的活力與不同面貌」。

對於崔丹尼爾的畢業，眾多粉絲則表示不捨，「他的慢反應橋段太搞笑了，很可惜要離開」、「很喜歡租借成員的制度，看他在節目中成長很有意思」。不少觀眾對於製作團隊與成員的變動表示，既懷念過往，也期待節目在未來能夠帶來新氣象與更多創意橋段，延續長壽綜藝的魅力。

更多三立新聞網報導

大咖女星涉非法醫療！「點滴阿姨」終於認了無醫護資格：賺點小菜錢

宋智孝自爆「談了8年戀愛」！《Running Man》全員嚇傻 認了：沒人發現

BLACKPINK Jennie加入《換乘戀愛4》！緋聞對象全男神 網嗨等自爆情史

長壽節目挨轟性騷！主持人湊臉要求「女來賓親這裡」當場嚇壞她

