節目才喊卡又有動作！陳水扁再宣布開講 中監：依法落實督管

正在「保外就醫」狀態的前總統陳水扁，日前才高調宣布要主持新節目，結果遭行政院長卓榮泰下令封殺，不料他今（26）日又在臉書表示，「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」。對此，法務部矯正署台中監獄回應，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，依法落實督管。

陳水扁今日上午在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」發文，他受南一中校友交流會邀請，將於2月7日在台大校友會館舉辦專題講座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」。活動海報上備註，演講後將有半小時問答時間，自由發問不設限。

對此，法務部矯正署台中監獄今日回應，陳水扁雖已報備該行程，仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，依法落實督管。

阿扁在臉書發文表示將於2月7日於台大校友會館演講。（圖／ 「陳水扁新勇哥物語」 臉書粉專）

由於陳水扁今日又透露，受南一中校友交流會邀請參加演講，讓人不禁聯想起2017年時，陳水扁欲出席凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄曾附加「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等條件，被媒體簡稱為「五不原則」。

法務部矯正署台中監獄。（圖／報系資料召）

陳水扁4日曾在臉書上發文表示，「原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

