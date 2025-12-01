節目拍一半突暈倒！男星「急性心肌梗塞」昏迷20分鐘 搶命過程曝

娛樂中心／綜合報導

金水龍上月因急性心肌梗塞昏迷，緊急送醫搶救。（圖／翻攝自金水龍IG）

59歲南韓搞笑藝人金水龍上月錄製YouTube節目時，突然失去意識昏迷，所幸送醫搶救後順利撿回一命。韓媒今（1）日曝光當天的驚險過程，表示救活金水龍的其實是藝人林炯俊與金淑，兩人當時與經紀人一同為金水龍實施CPR（心肺復甦術），才將他從鬼門關前拉回。

林炯俊與金淑為金水龍的救命恩人。（圖／翻攝自林炯俊IG）

根據韓媒報導，金水龍當天因急性心肌梗塞陷入昏迷後，林炯俊、金淑以及他的經紀人立即通報救護車，而在救護車抵達之前，3人也合力為金水龍進行CPR。由於林炯俊本身有心絞痛的相關經驗，對突發狀況非常熟悉，才能在危急時刻做出正確判斷；金淑當下則立即撥打119，並確保金水龍的呼吸道維持暢通。

廣告 廣告

報導中指出，金水龍在送往醫院的救護車上仍然持續約莫20分鐘的搶救，直到抵達醫院前不久意識才逐漸恢復，因此，若當時林炯俊與金淑沒有在旁協助，金水龍極可能錯過黃金救援時刻。金水龍幸運撿回一命後，此前特別接受韓媒採訪，他回想當下仍心有餘悸，坦言「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了。」

更多三立新聞網報導

出席許瑋甯婚禮「穿搭也出事」！柯震東28字爆氣反嗆：蠢貨

傳違反禁愛令遭解約！吳宗憲「小女兒」爆氣開嗆：當作我好欺負？

真人真事改編！楊一展《以身相許》成全台首部「大體老師」職人劇

BL男神「先天唇顎裂」臉上留疤！揭患者心境：不想被人看見自己

