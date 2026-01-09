節目播前傳離世！白冰冰悼念曹西平 龍千玉甜喊四哥成追憶

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週最新一集播出龍千玉以及模仿百變天王邵大倫的集數，當時邵大倫還幽默模仿曹西平，未料還不等到節目播出，曹西平就傳出離世噩耗，節目也特地放上曹西平照片向他致意。

龍千玉與邵大倫合唱《舊情也綿綿》以及2017年跟曹西平合唱的《天生自然》，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」，邵大倫模仿曹西平俏皮回：「妳管我，這是我的free style」，讓全場笑翻。

白冰冰特別受訪表示，這段節目是在去年12/11錄影的，節目在後製時候驚傳曹西平離世的哀傷消息，所以節目特地有放上曹西平的照片向永遠的四哥致意，感謝他對演藝圈的貢獻，「我們也沒想到會發生這樣的事情，很令人遺憾，但也透過節目希望大家永遠記得他。」

《冰冰Show》2026全新企劃「紅白對抗」賽，邀約大牌歌手加入對抗，高手過招讓人直呼太震撼。本週主題「電台必聽金曲大賽」邀請到宣傳4/26演唱會的龍千玉以及邵大倫來到節目，龍千玉加入陽帆帶領的紅隊、邵大倫加入白冰冰為首的白隊一起互相PK，戰況激烈讓大家直呼過癮。

