節目替大S清算舊帳惹火汪小菲家族！張蘭怒轟越線 放話依法提告

記者林宜君／台北報導

汪小菲（右）與張蘭（左）過往對大S的公開說法，引發不小爭議。（圖／資料照）

大S逝世滿一週年之際，相關話題再度被拉回輿論場。面對節目與網路言論持續發酵，張蘭方面不再低調，透過律師正式表態，強調內容已涉及誹謗與侵權，將依法提告，捍衛家屬與未成年子女的生活安寧。中國大陸節目《M字閒聊》近期在節目中質疑汪小菲與張蘭過往對大S的公開說法，內容提及夫妻財務爭議、輿論攻防，甚至直指汪、張為「空殼財閥」，相關說法引發不小爭議。該集節目長達1小時6分鐘，播放次數突破189萬，並獲得「小宇宙播客大賞」年度特別推薦。

中國大陸節目《M字閒聊》近期在節目中質疑汪小菲與張蘭過往對大S的公開說法，播放次數突破189萬，並獲得「小宇宙播客大賞」年度特別推薦。（圖／翻攝自Threads）

對此，張蘭方面明確表態反擊。其代理律師透過社群平台發聲，指控節目內容涉及侮辱、誹謗與煽動性言論，已嚴重「打擾逝者親屬安寧、兩個未成年子女來之不易的正常生活」，相關音訊、標題、提綱與留言皆已完成證據保全，並不排除正式提告。律師指出，節目中所述內容多屬片面指控，「一切事實口說無憑」，更可能涉及多項違法行為。強調在逝者安息週年之際，仍有部分極端言論刻意挑動對立、煽動輿論，已侵犯未成年人權益，此舉「實屬應當譴責」。

張蘭方面明確表態反擊，其代理律師透過社群平台發聲，指控節目內容涉及侮辱、誹謗與煽動性言論。（圖／翻攝自微博）

針對外界關注的法律進度，律師表示，相關爭議已有案件進入司法程序，部分媒體曾違規洩露程序性文件，誤導社會觀感，對相關媒體與人士的法律追究仍在進行中，目前尚未有生效判決。律師也重申，張蘭一向遵守法院裁定，尊重司法結果，呼籲外界勿造謠、勿傳謠，更不要煽動網路暴力。若相關不實言論持續擴散，張蘭方面將依法保留追訴權利。

