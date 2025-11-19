節目玩太大？胡瓜遊戲中手滑碰「觸摸籃籃胸部」 粉絲怒喊：不尊重
（記者張芸瑄／綜合報導）胡瓜、阿翔與籃籃共同主持民視《綜藝大集合》，節目多年來以遊戲互動深受觀眾喜愛。近日播出單元「投懷送抱」卻意外引發爭議，胡瓜在遊戲過程中多次坐到籃籃大腿上壓氣球，為了過關力道過猛，甚至將她壓倒在地。畫面播出後，有網友發現胡瓜手部疑似碰觸到籃籃胸口，引發粉絲不滿，在社群平台上掀起討論風暴。
圖／近日播出單元「投懷送抱」卻意外引發爭議。（翻攝 Threads／＠11reallulu20）
「投懷送抱」是節目的經典單元，主持群需藉由肢體互動完成任務，過去也曾因椅子崩塌、跌倒畫面造成笑點。不過隨著觀眾年齡層與性別意識轉變，加上籃籃以職棒啦啦隊女神形象走紅，部分粉絲認為節目橋段已不合時宜，留言批評「再怎麼是綜藝，也不該出現這種畫面」。
針對爭議，節目製作單位火速發聲明致歉，強調：「《綜藝大集合》始終以歡樂、健康內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時難以避免，但對於這次出現不當畫面，我們深感抱歉，未來會更審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再度發生。」
至於當事人方面，胡瓜目前正與民視洽談新年度合約，對事件未作回應；而籃籃也選擇低調處理，未公開發表意見，僅透過工作人員表示「感謝外界關心，不希望事件擴大」。
節目重播片段仍在網上持續發酵，不少粉絲呼籲製作單位應正視鏡頭尺度與性別互動界線，避免再讓「玩笑」演變成爭議。
