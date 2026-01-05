節目禁播內幕「賴扁高來高去」！他大嘆一句

▲前總統陳水扁日前高調宣布推出新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕遭行政院長卓榮泰下令禁播。（圖／陳水扁提供）

[NOWnews今日新聞] 保外就醫多年的前總統陳水扁，日前高調宣布推出新節目《總統鏡來講》，原訂於1月4日首播，卻在開播前夕突然被喊卡，阿扁指稱是行政院長卓榮泰下令禁播，更警告若敢播出就「抓回籠」，掀起輿論熱議。對此，資深媒體人羅友志點破事實，是賴清德不敢正面硬剛陳水扁，從頭到尾都是賴、扁在高來高去，更感嘆：「這國家，還有人在辦正事不？」

羅友志表示，「玉皇大帝敢叫，如來佛祖，不准講道？」卓榮泰是從謝長廷的助理出身，當年可是全程參與了「長扁之爭」，在那「諸神時代」，他只不過還在修行的道長，現在可以號令諸神？更何況，卓榮泰還當過「阿扁的總統府副秘」，現在因為賴清德急需聽話的協調者，他才在誰都不服誰的時候，當「傳令兵等級的行政院長」。

「事實是，賴清德不敢正面硬剛陳水扁。」羅友志指出，賴覺得這件事不可以，無論是應不應該，或是「朕不以為然」，賴想說「不」，可是又忌憚阿扁的手段跟餘威。他續指，已經有一個「英系」到處提名市議員，「視黨主席如無物」，連續得罪兩任總統，2026大概只有兵敗如山倒，2028乾脆也就提早涼涼。

羅友志直言，只好讓卓榮泰當出頭鳥，做過頭了也是卓被罵，反正從一開始大法官到不副署，都是「聽命行事」，又不差這一局。至於阿扁開不開節目，本來就是一個借勢生端的技巧，既然來「好意」了，賣他個面子，2026這要什麼資源，自己看著辦啊。

羅友志也強調，什麼「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」，從頭到尾都是，賴清德跟陳水扁，在高來高去，或是說扁在玩賴清德的小動作？敢處理陳水扁？笑他還沒這個膽，最後羅友志更感嘆：「這國家，還有人在辦正事不？」

