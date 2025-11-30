即時中心／林韋慈報導

19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。





陳揮文日前表示，這次離開是電台有新的節目規劃，他完全尊重決定。他回顧在飛碟電台長達 19 年的主持生涯，感謝電台一直給予他完全自由的發揮空間，並強調雙方是「好聚好散」，沒有任何不愉快。他也呼籲聽眾持續支持飛碟電台，因為廣播經營並不容易，下週起也會有新的節目接棒。



王定宇昨（29）日晚則發文表示，在蔡英文與賴清德長達十年的民進黨執政期間，陳揮文批評綠營與兩位總統的言論從未少過，但節目始終保留。不過，如今鄭麗文剛接任國民黨主席，他對其「親共」言行提出批判後，卻突然在藍媒遭到「無預警被辭職」。



他強調，「言論自由」保障的是發言權利，不代表他人不能反對你，也不代表不能抵制你支持的商品或組織；反對的言論，同樣受民主自由保障。他最後表示，藍白紅陣營中有些人動輒在缺乏證據的情況下指控批評，一旦遇到不同意見便稱遭打壓，這種行徑是在濫用民主自由，更直指這樣的行為簡直是「巨嬰」。

原文出處：快新聞／節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」

