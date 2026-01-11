節目突喊卡！陳水扁PO親筆春聯照喊：為療癒受傷的心重燃對書法熱情

記者詹宜庭／台北報導

前總統陳水扁原訂4日播出新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，其爆料是因為被行政院長卓榮泰下令不准播出；此風波也讓外界猜測是否在向賴政府施壓，爭取實質特赦，然而賴清德日前被問及是否會特赦前總統陳水扁時僅回應，沒有進一步補充。陳水扁今（11）在臉書上發出寫春聯的照片，並稱「為療癒受傷的心靈重燃對書法的熱情」，引發熱議。

尚屬保外就醫身分的前總統陳水扁，原本於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》，被臨時喊卡，陳更爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，而這也讓外界猜想，陳水扁是否在爭取賴清德特赦。

廣告 廣告

賴清德8日上午接受媒體聯訪時，被問及「會不會特赦陳水扁前總統」，但他僅簡短回應，「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝」。有關陳水扁的相關議題，總統府日前回應，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康能受到最好的照顧。

農曆新年將近，陳水扁今早在臉書發文貼出拿毛筆寫春聯的照片，文中他透露，自己去年4月19日封筆至今已近9個月，這次他為了療癒受傷的心靈重燃對書法的熱情，並提筆寫丙午年的獨一無二春聯「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」。

更多三立新聞網報導

藍白6度封殺國防預算 吳靜怡：鄭麗文見習近平的籌碼？

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》 鄭南榕自焚辦公室重現逼哭全網

節目喊卡後首現身！陳水扁「不期而遇」挺陳亭妃：若有事關公會主持公道

是否特赦陳水扁？賴清德：相關單位已清楚說明「我沒有補充」

