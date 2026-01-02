「節約已經接近極限」！日圓貶值、食品價格暴漲 日本家庭急需抗通膨策略

近年來，日本民眾的收入成長已經跟不上物價上漲的步伐，在食品價格漲幅成為「七大工業國」（G7）之冠後，物價問題也開始壓迫到日本家庭的財務狀況。專家認為，除了減少食品開之外，日本人急須重新審視住房、通信、保險等支出額度較大的固定支出中可削減的空間。同時，還要採取措施提高家庭收入，以便在高物價時代生存。

食品漲幅為G7國家之冠

日本經濟新聞報導，衡量食品在家庭消費支出中所佔比例的「恩格爾係數」」（Engel coefficient），日本2025年7月至9月的數字，已經高達29.4%，漲至自2000年採用現行標準以來的單季最高水準。而在此之前，2024年日本的恩格爾係數，就已經在七國集團（G7）中位居第一。

報導指出，隨著日本食品價格長期高漲，「恩格爾係數」」持續上升。因此，日本企業持續、穩定的加薪對家庭來說不可或缺。而在個人方面，日本民眾也需要採取減少食品以外的固定支出、或增加收入等應對措施，否則家庭財務情況可能會變得更加嚴峻。

廣告 廣告

東京都的一位50多歲男性在受訪時感嘆，每次購物時都會感嘆標價之高。在過去一年裡，他儘量不再購買酒類、及零食等非必需品，但「節約已經接近極限」，「我已經不願意站在超市的收銀台前了」。

日本經濟

食品價格仍在上漲

報導稱，根據日本政府總務省公佈的消費者物價指數（CPI）來看，日本的食品價格漲幅目前雖有所放緩，但仍維持在6%區間的高點。而雖然日本白米價格的漲幅開始放緩，但當前輪到進口成本居高不下的巧克力和咖啡豆等食品，開始大幅上漲。

日本研究機構Sompo Institute Plus Inc的高級研究員小池理人指出：「日本食品自給率較低，在日元貶值局面下，食品價格往往會上漲」。

此外，根據日本厚生勞動省《每月勞動統計調查》，截至2025年10月，日本人的實際工資已連續10個月負成長。在家庭調查中，針對兩人以上的勞動者家庭調查了可支配收入中食品支出佔比，結果顯示，2025年1月至10月平均為近19%，比2024年等過去的歷年平均水準都高。

2025年12月19日。日本央行裁植田和男（Kazuo Ueda）抵達東京的日本央行總部。（AP）

急需抗通膨策略

報導指出，在日本食品通膨背景下，實際上意味著很多家庭已通過減少購買量等方式在全力壓縮開支。 而整體來看，日本企業的加薪雖仍在持續，但小池理人也說，「受美國關稅政策等因素影響，企業對加薪的顧慮比去年、前年更多，加薪進程可能陷入停滯」

報導還說，日本政府雖也在推進物價應對政策，但不少措施帶有明顯的需求刺激色彩，部分政策甚至存在進一步加劇通膨的風險。而鑒於物價與與薪資上漲影響，日本央行2025年12月宣佈再次加息，這讓背負住房貸款的家庭對利息負擔增加的擔憂進一步升溫。

因此，日本家庭的「自救策略」也需要轉變思路。日本橫濱銀行綜合研究所的高級主任研究員遠藤裕基指出：「儘管難度不小，但家庭需要持續探索包括跳槽在內，能夠應對通膨的工作方式」。



更多風傳媒報導

