節育+餵肉泥致腎衰竭 猴硐貓村「剩不到30隻貓」

新北市 / 綜合報導

新北市瑞芳區的猴硐車站有大量流浪貓，被稱為是猴硐貓村，不過當地的貓咪正在面臨消失危機。

猴硐車站曾在2013年，被CNN認證為世界6大貓景點，全盛時期超過300隻貓，但近年因為貓咪節育政策及衰老的關係，加上遊客餵食肉泥，導致不少貓咪腎衰竭離世，猴硐貓村的貓咪數量銳減，到了今年已剩下大約30隻貓咪，大量減少民眾到訪的意願。

