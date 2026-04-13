（圖／本報系資料照）

波斯灣局勢持續動盪，汽油在政府強烈干預下緩漲與凍漲，奇怪的是，為何賴政府至今還不宣導全民省油、省電、省塑，寧可花納稅人錢補貼中油、台電的虧損，世界上有哪個國家有辦法老神在在，像個木頭人，一動也不動？

老百姓每天生活幾乎都離不開塑膠袋，民眾對每個塑膠袋要加收一元非常在意，然塑膠袋價格急速飆漲，小販若不加價，每天可能要增加一、兩百元成本，一個月下來就少賺四、五千元；若是將塑膠袋反映在售價上，不僅民眾不樂意，老闆更擔心被貼上無良商家而炎上或拒買。

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垃圾袋費用漲價相對於家庭支出應該不會太多，然而再怎麼不多，仍是需多付出的錢。若能藉此時機好好做好垃圾分類與資源回收，例如自帶購物盒以減少拿取內裝的塑膠袋，就可減少許多需丟棄的小塑膠袋；或是重複使用已拿取的塑膠袋，也可減少許多不必要再拿取的塑膠袋，做到塑膠袋減量的同時就能做到垃圾袋減量的工作。

在此塑膠袋、垃圾袋價格飆漲之際，民眾要藉此養成自備容器裝食物、食材以減少塑膠袋使用，將未髒汙的塑膠袋盡量重複使用的習慣，積極減塑不只能減少荷包支出，更是愛護地球、做環保的最佳實踐。希望高油價的波動快點結束，更希望民眾能培養出減塑好素養，共同愛護我們的地球和台灣的生活環境。（作者為空大講師）