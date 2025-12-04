節能有成 慈濟醫院攜手減碳共善
環境部12月4號公布三項節能減碳措施成果，包含ECO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢水能資源化及低碳智慧化處理計畫，並特別鼓勵企業進行跨領域合作。這次環境部也見證，包含慈濟醫療法人和SGS台灣檢驗科技兩家民營企業，和ESCO公司合作推動節能方案，並簽署MOU，以這兩家企業的經驗，告訴更多公司減碳可行。
醫院人來人往，電燈和冷氣永遠不能中斷。台灣的醫療院所碳排占比是百分之4.6，不只高於世界平均的4.4，單獨來看，更是排碳大戶。
慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「醫療的過程，它對環境的影響其實滿大的，醫院用很多自然資源，包括電，包括水，這個同時，它又產生很多有害的廢棄物，譬如說有放射性的，有感染性的，會造成疾病。」
慈濟全台醫療院所，與業者合作設備更新，從空調、照明和電梯著手，預計每年可省下1千2百多度電，減碳效益更達到5千8百公噸二氧化碳當量。
業者 陳恆偉：「醫院24小時在運作，最耗能的設備一定是商業空調，所以商空，針對8個院所的商空部分，一定要做一個整體的，重新的管路跟設備的規劃，它可能不是單純的設備規劃，整個管路設計，整個場域的管路設計、系統的設計，怎麼去執行，這一定要，再來是，所有的空壓系統，空壓系統一定要好好去執行。」
環境部長 彭啓明：「謝謝慈濟醫院，還有東元，當我們第一個標竿，我記得那時候，我帶著ESCO廠商，一個大醫院，一個大醫院的拜託，因為這個是賴清德總統，他非常看重的，其實他就是告訴你說，醫院，你們現在不做(淨零碳排)，以後電費漲上去，你就要自己省錢。」
環境部以慈濟醫院和SGS兩家民營企業為示範，鼓勵企業跨領域合作，提升能源使用效率。在環境部的見證下，他們也和業者簽署MOU，期盼未來或有更多減碳計畫的合作。
