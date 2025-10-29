節能案場破億不稀奇！東元搶攻台灣186億ESCO市場 綠電交易明年Q1送電
財經中心／師瑞德報導
OpenAI、微軟等科技巨頭不約而同示警「AI時代電力將嚴重短缺」，台灣機電大廠東元(1504)已搶先轉型，啟動能源整合大戰略。東元副總陳恆偉29日在「台灣國際淨零永續展」表示，7月成立的能源技術服務事業部，鎖定國內ESCO節能市場186億元商機，並已洽談數十個案場，單筆規模從數百萬元到破億，「以往億元級節能案可遇不可求，今年陸續冒出頭」。
「節能早已不是CSR，現在是競爭力。」陳恆偉直言，AI推動企業能源負載倍增，過往散落在各事業群的節能專案，如今由能源事業部整合，轉型為「一站式節能服務平台」，提供碳盤查、改善設計、工程施作、能源管理、綠色融資等全流程整合方案，成為中大型企業落實ESG與營運韌性的最強後盾。
商機上看千億 ESCO案場破億漸成常態
據經濟部統計，台灣2024年ESCO市場達186億元，預估未來10年年增率超過10%。東元推估，若納入再生能源、儲能與碳服務等周邊業務，整體市場潛力將「放大數十倍」。
「過去節能案場一筆數百萬已算大，今年破億案場明顯變多，這就是轉型信號。」陳恆偉表示，目前已有十幾個案子已導入綠色金融結構，更多案場正在推進中，應用範圍涵蓋製造業、醫院、百貨、商辦、公共設施等，「像醫院耗能六成來自空調，百貨則是人流溫控，案場越來越複雜，也才需要整合型服務供應商」。
「節能不是換設備」 東元推AI預測管理系統
東元轉型關鍵，在於跳脫傳統設備商角色，升級為能源管理顧問。「節能不是換老設備而已，要從場域行為模式出發，預測冷熱負載、人流、濕度，才是高效節能。」陳恆偉舉例，如醫院手術室若10點要18度，不能當下才開冷氣，而是前一晚就預冷，「就像你上車前5分鐘，汽車自動先降溫，這才叫智慧」。
他強調，東元目前服務方案涵蓋「節能、儲能、創能」，並整合AI、EMS能源管理系統與碳盤查模組，「不是單點打帶跑，而是佈局整體能源供應鏈，幫企業一次解決」。
綠色金融補上最後一哩 資金門檻不再是阻力
資金，長期是中小企業推動深度節能的最大障礙。東元看準痛點，聯手國內3家銀行建立綠色金融架構，每家提供5至10億元融資額度，讓企業只要導入東元服務超過5%，就能獲得資金支持。
「回收期2年半聽起來很好，但沒資金還是做不了，這就是為什麼東元要來補這塊。」陳恆偉說，目前已有十多件案場套進此架構，東元提供服務、設備、顧問與維運，銀行放貸也更安心。
此外，東元也計劃與超過1000家ESCO業者建立生態合作關係，讓中小型節能業者可專注在工程與執行，設備與金融由東元協助補位，「這不是零和遊戲，而是共同擴大市場」。
鎖定大型電子業 綠電交易明年Q1啟動
在綠電交易方面，東元今年4月已取得綠電交易執照，鎖定2至3家年用電數千萬度的電子業大廠進行洽談，預計最快2026年第一季開始送電。
「客戶不好透露，但可以想像是台灣高耗能電子產業領頭羊。」東元機電系統暨自動化事業群處長孫健榮透露，目前談判進展順利，目標擴大綠電供應版圖。
展覽現場，東元也展示多項新一代節能技術，包括AI全溫控、虛擬電廠(VPP)、能源管理系統(EMS)與智慧碳盤查工具，部分專案平均節能率達40%以上。
此外，東元還與經濟部合作推動碳健檢平台，預計導入2.5萬家中小企業，提高溫室氣體盤查普及率與精準度，協助台灣企業加速進入碳定價與淨零時代。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
航海王陽明上線！斥資10億元換艦隊 首批甲醇雙燃料船正式簽約
強攻AI電源市場！台達電10.34億元併購日本NRF 完成半導體電力拼圖
AI大佬們的靠山！貿協黃志芳：算力來自電力 電力是新石油
搶攻AI商機！大同攜手地主布局熊本 打造「拎包入住型」AI算力中心
其他人也在看
《電零組》Energy Taiwan 2025 台達電展現AI電網實力
【時報記者張漢綺台北報導】台達電(2308)於Energy Taiwan 2025展出整合旗下能源解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋AI資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦(MW)充電基礎設施與能源顧問服務。 台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時5至10年，在AI競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方，台達在能源基礎設施深耕多年，具備高度整合實力，協助企業在AI時代應對能源轉型，朝永續發展邁進。 AI推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達首度公開的「AI資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，在高強度AI場景下確保電力品質，提升營運韌性。 台達表示，台達微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，能快速響應AI負載的毫秒級100%變化，並控制電壓波動區時報資訊 ・ 1 小時前
大同總座：明年業績有望雙位數 張榮華當董事長是加分
機電大廠大同公司(2371) 今（29）日參加2025智慧能源周的展出，總經理沈柏延表示，有信心明年業績成長15%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
大股東提款南亞科 台塑三寶共出脫7.5萬張、套現逾74億元
[Newtalk新聞] 記憶體廠南亞科（2408）近期股價衝高，大股東台塑集團也開始提款。旗下公司台塑（1301）、台化（1326）及台塑化（6505）周二（28日）公告，完成南亞科持股出脫，每一家各出售 2.5萬張、共計 7.5萬張，平均每股賣價約 98元，總計套現 74.05億元。 台塑三寶九月底同步公告申讓南亞科持股，如今已完成交易，其中台塑處分均價 98.81元，總金額 24.7億元；台化均價 98.78元，總金額 24.69億元；台塑化均價 98.67元，總金額 24.66億元。經處分後，三家公司原先各持有南亞科 10.81%股權，將降至約一成左右，持股各約 30.98萬張。 受 AI 熱潮帶動高階 HBM 記憶體需求暴增，在國際大廠產能排擠下，整體 DRAM 報價看漲，相關族群近期氣勢如虹。其中南亞科近期股價強勢攻高，繼周一亮燈漲停，昨（28）日更持續大漲 10元、收在 130元，漲幅 8.33%；自九月初低點 45.65元算起，近兩個月來已飆漲近 1.8倍。 受到近年來中國石化產業擴增以及美中貿易政策等衝擊，台股本業虧損 26億元，比上季虧損增加 11億元。但因現金股利及新頭殼 ・ 22 小時前
冒用22人身分 洛縣男詐領近15萬福利
據CBSLA電視台報導，加州沙加緬度縣38歲居民沙哈巴齊（Sam Shahbazi）涉嫌冒用22人身分，2021年3月至...世界日報World Journal ・ 19 小時前
打開被遺忘的門 重塑光影與記憶的呼吸節奏
在墨西哥尤卡坦半島的梅里達市中心，一道早已生鏽的鐵門靜靜立於街角，遮掩著一段幾乎被時光遺忘的生活軌跡。這裡曾是一棟因屋頂坍塌、植被蔓延而遭人棄守的老宅，斑駁牆面與裂縫間滲著過往的氣味。如今，這座宅邸以「Vistalcielo」之名重獲新生，在當地建築團隊Veinte Diezz Arquitectos的手中，被重新梳理為一處自然光與微風隨意穿梭的現代度假寓所。住宅美學 ・ 15 小時前
名軒推高雄「名軒亞灣城」建案 成區域內第5個地上權住宅案
高雄捷運 R5 前鎮高中站生活圈的五甲公園，有永信建設、城揚建設等先後推出 4 個地上權住宅建案，麗寶集團旗下的名軒開發 (1442-TW) 也進場銷售「名軒亞灣城」地上權住宅，成為亞灣生活圈推出的第 5 個地上權住宅案鉅亨網 ・ 21 小時前
川普關稅戰攪亂全球貿易 接下來可能會有哪三種情境？
美國總統川普重返白宮後，拿著關稅工具攪亂全球貿易體系。隨著美國接連與多國達成貿易協議，川普本周四（30日）又將與中國國家...聯合新聞網 ・ 1 天前
能源週新趨勢／智慧節能一站式服務連綠色金融都包 東元售電最快明年首季啟動
創立於1956年的電機大廠東元，近期因與鴻海以換股方式進行策略聯盟、攜手布局AI基礎建設引發關注，其實他近年來完成眾多國內外的節能專案，平均節能達30到40％，因此在7月成立「能源技術服務事業部」，4月更取得綠電交易執照，最快在2026年第1季可售電給其他業者。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
閃兵海嘯恐團滅1／取消近百場商演 Energy進軍中國「恐陷黑名單」
雖然Energy合體復出目前面臨危機，不過由玖壹壹所屬的混血娛樂所舉辦的南北貳路音樂節主辦方透露，他們不會向相信音樂要求違約金，畢竟不管是藝人或相信音樂，都是他們的前輩。此外，Energy還代言了全支付，目前尚未有任何變化；不過其他到明年6月底前的商演、尾牙及跨年等約百場活動都取消，據悉，粗估收入先少了5千萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
股神哭哭！ 預告交棒惹議 波克夏罕見收到「賣出評級」
股神哭哭！ 預告交棒惹議 波克夏罕見收到「賣出評級」EBC東森新聞 ・ 1 天前
群聯、南科、華邦電續攻…三星砍價3成誰受惠？老手「1原因」看好這3檔、1檔別追
市場傳出三星將對12層的HBM3E產品砍價3成，大搶佔市占率，法人認為，對台灣傳統記憶體業者影響有限，反倒凸顯三星自身因良率提升緩慢陷入窘境。昨天記憶體業者南科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)股價大漲，但分析師陳威良表示，不建議追逐千元以上的群聯，反倒是存貨股本比高的威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5290)是十足的漲價受惠者。中時財經即時 ・ 22 小時前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
導演程青松來台遭洗版：于朦朧呢？爆氣反擊了
導演程青松來台遭洗版：于朦朧呢？爆氣反擊了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
房市買氣有夠爛！9年最慘、歷史第3低 9個月「買賣移轉」跌破20萬棟
今年房市買氣有夠爛，9年最慘！據內政部資料，今年9月全台建物買賣移轉棟數僅20,039棟，月減3.9%、年減高達32.1%；另統計今年1~9月，買賣移轉棟數共約19.49萬棟，創近9年來最低、有統計以來歷史第三低紀錄。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
1年賺近2億元！證交所：神達數位送件申請上市
證交所今（28）日表示，神達數位股份有限公司（7821)送件申請股票上市，為本(114)年度第26家國內公司(不含創新板)申請股票上市。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
東元推ESCO綠色金融服務 綠電交易明年首季有結果
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）電機大廠東元副總經理陳恆偉今天表示，東元7月成立「能源技術服務事業部」，推出包含綠色金融服務在內的ESCO解決方案，東元與國內銀行合作提供企業ESCO融資服務，已有10幾個案件商談中，東元積極朝向能源整合服務供應商邁進。中央社 ・ 21 小時前
東元推ESCO一站式節能服務 綠電交易明年Q1啟動
機電大廠東元（1504）持續耕耘節能減碳商機，今年7月成立「能源技術服務事業部」，東元副總陳恆偉說明，此事業部協助客戶盤查、設備、建置、維運等多面向，也與綠色金融合作，提供客戶ESCO一站式服務；目前綠色金融協助的客戶約十數家，整體客戶則更多。自由時報 ・ 21 小時前
7569倍超購+150%漲幅！「中國版Palantir」滴普科技成今年港股最火IPO 刷新港股AI股紀錄
今年港股主機板 IPO 市場的「超購王」與「漲幅神話」周二 (28 日) 誕生，有「企業級大模型 AI 應用第一股」之稱的滴普科技(01384-HK) 當日開盤即暴漲 1鉅亨網 ・ 18 小時前
朝陽榮登THE全球最佳大學排名 私立科大唯一連9年進榜
英國泰晤士高等教育(THE) 2026全球最佳大學排名公布，橫跨115個國家地區，共計2,191所大學入榜，台灣占49校，其中，朝陽科技大學是全台唯一連續9年進榜的私立科大，展現豐沛的研究產學能量，大幅提升全球聲望及社會影響力。校長鄭道明表示，朝陽科大以世界級大學為辦學願景，致力學術發展與全球永續，今年不但以「產學表現」、「研究環境」、「研究品質」及「國際視野」等四項指標的卓越績效，蟬聯英國泰晤士(THE)全球最佳大學，更在QS 2026年世界大學排名、美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report) 2025-2026年全球最佳大學排名，名列私立科大第一，辦學榮獲三大權威國際學術排名一致肯定。研發長朱鴻棋強調，為打造全球化人才培育平台，朝陽科大執行教育部114年全球優秀青年學子來臺蹲點計畫(TEEP)，深化跨國合作，同時亦透過國科會外籍高階人才來台試辦專案(IIPP)，吸引優秀的海外科研人才來台，厚實研究量能，今年更有12位學者獲選為史丹佛大學統計全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists)，名列年度及終身科學影響力排行榜，備受台灣好新聞 ・ 20 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 1 天前