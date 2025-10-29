節能案場破億不稀奇！東元搶攻台灣186億ESCO市場 綠電交易明年Q1送電

財經中心／師瑞德報導

東元轉型能源服務整合商，瞄準台灣186億元ESCO市場商機，成立能源技術服務事業部，整合動力、空調、儲能與AI能源管理，平均節能率達40%。7月以來已導入逾10件綠色融資案，專案金額上看億元，預計明年Q1啟動綠電交易，搶攻企業轉型商機。（圖／翻攝自東元電機網站）

OpenAI、微軟等科技巨頭不約而同示警「AI時代電力將嚴重短缺」，台灣機電大廠東元(1504)已搶先轉型，啟動能源整合大戰略。東元副總陳恆偉29日在「台灣國際淨零永續展」表示，7月成立的能源技術服務事業部，鎖定國內ESCO節能市場186億元商機，並已洽談數十個案場，單筆規模從數百萬元到破億，「以往億元級節能案可遇不可求，今年陸續冒出頭」。

「節能早已不是CSR，現在是競爭力。」陳恆偉直言，AI推動企業能源負載倍增，過往散落在各事業群的節能專案，如今由能源事業部整合，轉型為「一站式節能服務平台」，提供碳盤查、改善設計、工程施作、能源管理、綠色融資等全流程整合方案，成為中大型企業落實ESG與營運韌性的最強後盾。

商機上看千億 ESCO案場破億漸成常態

據經濟部統計，台灣2024年ESCO市場達186億元，預估未來10年年增率超過10%。東元推估，若納入再生能源、儲能與碳服務等周邊業務，整體市場潛力將「放大數十倍」。

「過去節能案場一筆數百萬已算大，今年破億案場明顯變多，這就是轉型信號。」陳恆偉表示，目前已有十幾個案子已導入綠色金融結構，更多案場正在推進中，應用範圍涵蓋製造業、醫院、百貨、商辦、公共設施等，「像醫院耗能六成來自空調，百貨則是人流溫控，案場越來越複雜，也才需要整合型服務供應商」。

「節能不是換設備」 東元推AI預測管理系統

東元轉型關鍵，在於跳脫傳統設備商角色，升級為能源管理顧問。「節能不是換老設備而已，要從場域行為模式出發，預測冷熱負載、人流、濕度，才是高效節能。」陳恆偉舉例，如醫院手術室若10點要18度，不能當下才開冷氣，而是前一晚就預冷，「就像你上車前5分鐘，汽車自動先降溫，這才叫智慧」。

他強調，東元目前服務方案涵蓋「節能、儲能、創能」，並整合AI、EMS能源管理系統與碳盤查模組，「不是單點打帶跑，而是佈局整體能源供應鏈，幫企業一次解決」。

綠色金融補上最後一哩 資金門檻不再是阻力

資金，長期是中小企業推動深度節能的最大障礙。東元看準痛點，聯手國內3家銀行建立綠色金融架構，每家提供5至10億元融資額度，讓企業只要導入東元服務超過5%，就能獲得資金支持。

「回收期2年半聽起來很好，但沒資金還是做不了，這就是為什麼東元要來補這塊。」陳恆偉說，目前已有十多件案場套進此架構，東元提供服務、設備、顧問與維運，銀行放貸也更安心。

此外，東元也計劃與超過1000家ESCO業者建立生態合作關係，讓中小型節能業者可專注在工程與執行，設備與金融由東元協助補位，「這不是零和遊戲，而是共同擴大市場」。

鎖定大型電子業 綠電交易明年Q1啟動

在綠電交易方面，東元今年4月已取得綠電交易執照，鎖定2至3家年用電數千萬度的電子業大廠進行洽談，預計最快2026年第一季開始送電。

「客戶不好透露，但可以想像是台灣高耗能電子產業領頭羊。」東元機電系統暨自動化事業群處長孫健榮透露，目前談判進展順利，目標擴大綠電供應版圖。

展覽現場，東元也展示多項新一代節能技術，包括AI全溫控、虛擬電廠(VPP)、能源管理系統(EMS)與智慧碳盤查工具，部分專案平均節能率達40%以上。

此外，東元還與經濟部合作推動碳健檢平台，預計導入2.5萬家中小企業，提高溫室氣體盤查普及率與精準度，協助台灣企業加速進入碳定價與淨零時代。

