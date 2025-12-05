節能極大化! 日推自然環境省電建築.AI控溫房

日本從官方到民間，一直在推動節能低碳型住宅，這樣的房子在加強隔熱通風跟節能的同時，也追求舒適感，一起來看看。

長野縣輕井澤近日舉辦一場節能住宅公開展示，吸引許多民眾前來參觀。畫面中的這棟獨棟住宅，看似簡單，背後卻是高效節能的建築技術。四十坪的空間，即使在冬季只使用一台三坪空調，也能維持整棟房子的舒適溫度，關鍵在於整體設計完全以節能為核心，從採光、日照角度到當地風向，全都納入建築配置。

建築師說：「這裡的落地窗採用三層複層玻璃，中間隔著兩層乾燥空氣，整體厚度大約五公分。」配合換氣裝置，目的就是維持室內穩定恆溫。這些規格是依循德國被動式節能建築標準，透過自然條件達到減碳與節能效果，實現近似淨零排放的生活方式。不少民眾在現場實際感受後驚呼：「真的能感受到那種舒服到讓人很感動的溫度。」

在日本，要蓋一間節能住宅，成本比一般住宅至少高出一成，但省電、舒適與環保三種優點，已吸引越來越多建商與消費者投入市場。NHK記者也指出：「現在不只建商，租屋市場也開始強調節能住宅的開發與導入。」

另一端，展示現場還有三層樓公寓加入節能行列。屋頂安裝太陽能板，室內空調搭配AI自動控溫系統，讓能源利用最大化。租屋仲介解說：「全戶都配備自動調節溫度與濕度的系統，全部由AI進行控制。」房客不需手動設定，室內即可維持穩定舒適的生活環境。雖然租金比周邊平均高出約兩成，但仍然相當搶手。

專家認為，若要讓節能住宅普及，不能只聚焦在買賣市場，租屋族同樣需要被照顧。東京大學副教授表示：「讓所有人都能住進功能完善的房子非常重要，如果可以在冬暖夏涼的環境中，只支付低廉電費，還能減少碳排放，這不只是為了現在，也是為了地球的未來。」

隨著永續意識提升，從低碳節能住宅到各種智慧能源建築，都逐漸成為民眾規劃居住環境時的重要選項。

