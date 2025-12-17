節能標竿智慧領航 經濟部表揚36家節能標竿單位

經濟部長龔明鑫（右四） 頒獎榮獲一一四年節約能源標竿獎金獎得主並合影。（圖：能源署提供）

▲經濟部長龔明鑫（右四） 頒獎榮獲一一四年節約能源標竿獎金獎得主並合影。（圖：能源署提供）

為表揚節能績效卓著企業與推動能源教育績優學校，經濟部日前舉辦「一一四年節約能源表揚大會」，由部長龔明鑫與教育部次長朱俊彰出席頒獎，今年節能標竿單位包括廿四家公、民營機構及十二所國民中小學獲獎，為我國能源轉型樹立節能典範。

經濟部表示，「深度節能推動計畫」自一一三年啟動以來，政府持續引領企業落實深度節能，協助產業升級轉型，打造能源與經濟雙贏新局面。截至今年十二月，累計節電已達一○四億度，相當於二五○萬戶家庭年用電，成果亮眼。

經濟部能源署說明，本屆節能標竿得獎單位共節電一．九億度，相當於四．七萬戶家庭一年用電量，併同節省天然氣、蒸氣等其它能源，合計節約九．三億元能源成本，減少約十三．九萬公噸二氧化碳排放量，等同三六○座大安森林公園一年的碳吸附量，再創深度節能的亮眼佳績。

本屆獲獎的六家金獎，各自展現鮮明的節能亮點與特色。獲獎的中鋼公司軋鋼一廠結合集團資源與內部研發量能，跨部門合作找出產線能源使用的關鍵因素，並導入AI 演算法預測與控制，有效降低能源耗用。同時，中鋼亦建立完善節能提案與獎勵機制，鼓勵同仁積極參與，進一步擴大整體節能成效；漢翔航空發動機事業處建置水、電、氣一體化的能源管理監控系統，即時警示與掌握設備運轉狀況，精準量測與節能效益驗證，實現高度專業且細緻的智慧製造管理。

華邦電子高雄廠自建廠初期即全面導入節電設計，推動數位治理並建立五大數位平台，整合能源、設備與生產資料，提升能源使用效率，並推動全員自主參與節能行動與提案，形塑企業內部節能文化；鼎霖國際以智慧倉儲管理優化製程動線與加工排程，減少待機時間與人為錯誤，並導入能源監控系統及 ISO 50001 能源管理系統，讓企業從「憑感覺節電」轉型為「以數據掌握用電」。

高雄長庚醫院展現全院一致的節能決心，自高層提出提升空調末端風量的構想後，團隊歷時近半年測試，最終改採直流馬達風扇以增加風量、減少過度降溫，讓用電量下降約二至三成；臺北醫學大學推動「綠色實驗室」計畫，擴大節能措施至各實驗室場域，並整併空調冰水系統，導入智慧水泵控制與高效主機汰換，全面提升空調效能，此外，也將永續教育納入教職員必修學分，以多元作法推動節能與永續發展。

在能源教育方面，有四所學校榮獲金獎，透過課程創新、軟硬體設施建置及社區推廣，深化學生能源素養。例如：宜蘭縣員山國中將永續發展目標（SDGs）搭配能源議題，融入自然、社會及國語文等跨領域學科；臺北市興雅國小發展探究式學校本位課程，並培育「能源小尖兵」返家調查用電情形，將節能理念延伸推展至家庭及社區；高雄市大樹國小規劃能源教育廊道及永續能源體驗專區，搭配「問題導向（PBL）教學策略」及互動式能源展示空間，激發學生學習興趣與環境責任思辨能力；臺中市永安國小建置「創能、儲能及節能概念」綠能手作教室，串聯臺中海區策略聯盟學校，擴大能源教育影響力。更多資訊請至「節約能源園區」網站（https://www.energypark.org.tw）查詢。