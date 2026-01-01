節能水車省電3至5成 農業部獎勵養殖業汰舊換新

（中央社記者汪淑芬台北1日電）農業部日前公告「節能水車溫室氣體增量抵換公私協力ESG專案」，盼企業合作，透過獎勵鼓勵魚塭養殖業汰舊換新，估計節能水車用電量可較傳統水車節省30%至50%。

農業部表示，水車具有供氧、造流及減少水溫分層等功能，為養殖管理所需必備漁機具，廣泛運用於魚塭養殖。傳統水車功率大、耗能高，日常電費支出造成漁民經營壓力，較不利於產業永續經營，且高耗電也增加溫室氣體排放量。

農業部指出，目前市面上已推出數款變頻節能水車，經實測新款高效水車馬達搭配變頻功能，用電量較傳統水車節省30%至50%不等，可有效降低用電成本及減少養殖過程中所產生的溫室氣體排放量。

為配合國家2050淨零碳排政策，農業部及漁業署推出與企業合作的節能水車溫室氣體增量抵換公私協力ESG專案，除了由公部門提供節能水車汰舊換新補貼外，另由企業團體提供加碼誘因（如增加獎勵金）鼓勵漁民汰舊換新，共同獎勵漁民將高耗電量的舊式水車汰換為高效節能水車，減碳額度歸屬於企業供溫室氣體增量抵換開發案使用。

農業部預估，115年至116年，每年汰舊換新節能水車約1500台，由企業支持至少每台新台幣3800元以上的減碳獎勵金及其他永續工作，可降低漁業用電及碳排放量，合作企業可獲得溫室氣體增量抵換額度，也可藉由執行專案強化永續指標揭露，提升企業競爭力。（編輯：管中維）1150101