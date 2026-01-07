節能行動多元化 114年宜蘭節電成果豐碩

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導有遊客到壽山動物園遊玩，不過卻遭到獼猴搶飲料，一氣之下，竟動手從猴子的頭上打下去，目前台灣獼猴是野生動物保育法理列管的一般野生動物，依據規定不得騷擾、虐待，否則可能違規，對此，農業局說單看影片，不會決定是否開罰，將交由動物園釐清狀況。兩隻獼猴搶飲料，其中一隻遭人類巴頭。（圖／翻攝畫面）一隻獼猴朝著遊客往前走，嚇得她退後好幾步，下一秒，另一隻獼猴也衝了過來，只見一杯飲料直接落入他們手中。聲源：現場民眾：「啊啊啊。」搶輸的這一隻站在原地痴痴的望著，另一名遊客疑似嚇壞了，直接伸手從猴子頭上打下去。現場民眾鞭打獼猴邊狂唸五個字的髒話，被打的獼猴趕緊逃走，搶贏的則直接開喝，事發就在高雄壽山動物園，有民眾認為這樣的動作是正當防衛，但也有人認為，台灣獼猴是野生動物保育法列管的一般類野生動物，動手打就是不對。民眾：「這樣行為不好啦，因為牠自然的野生動物，牠搶東西一定會啦。」民眾：「緊張的時候可能就會下意識的想要打回去吧，雖然是超過，可是如果猴子現在打了我兒子一巴掌，我一定也會打回去。」壽山動物園股長李建和：「台灣獼猴基本上牠還是野生動物，牠還是受動保法跟野生動物保育法的保護，那所以我們都是以不騷擾不虐待為原則，不主動去攻擊野生動物這個是一個原則啦。」獼猴若爬到身上，可以冷靜往前走讓牠自動跳下來。（圖／民眾提供）透過另一段影片來看，若獼猴爬到人類身上想搶時，其實只要慢慢的往前走幾步路，猴子就會自己下來。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟：「那飲料它也是食物的一種，所以獼猴看到牠自然就會想要喝想要拿，那如果猴子不小心跳到你身上要拿東西的時候，請你把背包往前背，然後往前走牠就會自動下車了。」農業局說，根據網路影片，沒辦法確認整起事件起因，因此並沒有說明遊客的行為是否會開罰，強調將由動物園釐清。原文出處：逛壽山動物園被獼猴搶飲料 遊客違規"怒巴牠頭" 更多民視新聞報導OL早餐不吃麵包改吃蛋！3個月脂肪肝神奇消失門窗沒鎖下場慘! 中山大學宿舍半夜被獼猴洗劫壽山動物園"獼猴大鬧" 行搶嬰兒車.行李車遊客困擾

民視影音 ・ 7 小時前 ・ 7