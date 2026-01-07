節能行動多元化 114年宜蘭節電成果豐碩

（圖／宜蘭縣府工商旅遊處）





宜蘭縣府長久以來推動節能減碳工作，114年度針對市場、弱勢家戶及社福機構實施節能診斷與改造，並進一步辦理社區發展活動中心及弱勢家戶空調清洗維護工作，加速轄內落實節電及提升整體用電效率。今(7)日在新馬市場辦理「114年宜蘭縣節電成果發表會」，邀請參與本次計畫改造的單位進行節電經驗分享，促使營造整體節能氛圍，帶動本縣節能動力。

宜蘭縣府表示，為擴大推動縣內住商部門節電工作，114年度針對蘇澳鎮新馬市場及宜蘭市綠九市場2處公有市場進行節能示範改造，計有16個攤商參與。過程中邀請設備專家與美學設計團隊給予市場節能與美學改善指導並進行示範改造，包含老舊燈具全面汰換為節能LED燈具並適當減盞、停車場側公共區域導入智慧控制感應照明、市場日曬面設置加厚型隔熱網及運用布簾與大型招牌強化銷售主題等改造，合計節電效益約4萬2,284度/年。同時兼顧節能與整體美學感受，營造舒適購物氛圍。

廣告 廣告

宜蘭縣府進一步說明，除市場節能改造外，也持續協助弱勢家戶辦理節能診斷與設備汰換補助；114年度更進一步協助社福機構與社區發展活動中心實施空調清洗維護保養等節能措施，藉此提升用電效率，降低能源負擔。藉由本次成果展示，將節電意識擴散至縣民生活中，並轉換成實際行動與培養良好用電習慣，進而達到全民節電。縣府將持續配合中央節電政策，不間斷的推動節電相關工作，邀請鄉親們持續加入節電行列，一起營造宜蘭節電好生活。

更多新聞推薦

● 恆春出火地質公園2/1盛大開幕 邀民眾一同共賞地景與音樂之夜