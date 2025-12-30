節電一度都重要 苗栗縣表揚節能有功人員
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】114年全力節電成果發表記者會今(30)日上午在縣府一辦大廳舉行，祕書長陳斌山感謝工商發展處長期宣導節電，並帶動地方村里長、水電師傅、志工等人一起協助弱勢朋友共同節電，每一度電都很重要，唯有節電才能提升永續競爭力。
▲表揚聯大師生協助弱勢節電健檢。
全球能源轉型與氣候變遷，地方為了發展更前瞻的政策，必須跨局處並與地方合作將能源整合管理，建構完整的節能推動體系，並從校園教育、社區參與到產業用電管理，形成長期運作的節電模式。
今天的活動並邀請地方民意代表參與，同時頒獎表揚協助弱勢節電健檢的聯大師生、協助節電健檢的地方村里長、水電師傅及節電志工們，感謝他們為能源永續，節省電力付出的辛勞。
工商處長詹彩蘋處長表示，今年的節電重點成果可分為八項次說明，1.從孩子開始，扎根節電觀念；2.擴大校園影響力，讓節電走進家庭；3.照顧弱勢，用節電落實社會關懷；4.用數據追蹤行為，讓政策更精準；5.培養在地力量，讓節能有人接棒；6.結合生活活動，讓節能走進日常；7.強化產官學合作，提升整體能效；8.首度擴大辦理全縣節電競賽，共有434位鄉親響應，全年累計節電126,366 度，顯示縣民對節能政策的高度支持與認同。
詹彩蘋處長表示，所有成果的背後，來自中央的指導、縣府團隊的努力，以及企業、學校、志工與鄉親的共同參與。未來，我們將持續深化跨局處合作，提升能源治理效能，並與社會各界攜手共進，朝向淨零排放與永續發展的目標穩健前進。
祕書長陳斌山表示，工商處每年都向能源局爭取七百萬的經費辦理節能，今天的成果展感謝鄉鎮市公所、企業、志工及水電師傅們，感謝他們下到一線去協助節電。電力對我們國家或地方發展至關重要，能夠節省一度電，對我們建設都是很大的幫助，期許全民支持節電，共創永續發展。
