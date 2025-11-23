節食2周美麗奪女配陳雪甄承諾不漲價

陳雪甄23日出席《人生海海》金馬慶功宴，臉上笑容擋不住。（郭吉銓攝）

最佳女配角由《人生海海》的陳雪甄奪下，拿下她演藝生涯首座金馬。得知決選以15票全票通過，她23日在慶功宴上感動表示：「努力這麼久終於被肯定了。」正在露營的11歲兒子送來語音恭喜，更巧的是，母子倆共同配音的《螳螂》也奪下最佳動畫短片，讓她直呼雙喜臨門。

為了完美走上金馬紅毯，她節食近2周，希望以最佳狀態登台，笑問媒體：「你們覺得值得嗎？」在聽到肯定後，她開心宣布要大吃金馬入圍禮的泡麵，並喝一杯慶祝，至於獎座擺哪裡，她苦惱表示家中已無空間，「可能要叫兒子把玩具收一收。」

她在得獎感言中提到，想把獎獻給所有在電影中擔任配角的演員，引發網友大讚。她透露早在第一次以《馗降：粽邪2》入圍時就想講這段話，「因為周邊有很多認真工作卻不被注意到的人，希望大家能看到在不同位置發光的夥伴。」也自嘲雖哭慘，仍好險記得背好的感言。

該片導演廖克發自大學第一部短片就跟陳雪甄合作至今，看到她獲獎，比自己得獎還開心，也回想她17年前來面試的模樣。他強調未來一定會繼續合作，陳雪甄也承諾「一定不漲價」。禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。