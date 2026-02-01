範圍再縮小！又有北市議員否認中八百萬 神秘得主「呼之欲出」

即時中心／顏一軒報導

資深媒體人王瑞德爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，詢問過後得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬，引發網友熱烈討論到底幸運得主是誰，繼國民黨台北市議員詹為元否認後，藍營市議員柳采葳今（1）日稍早也鄭重澄清，「絕對不我，雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣」。





針對王瑞德指出某位台北市議員中頭獎一事，柳采葳表示，「絕對不我，雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣，雖然我的確有在電視台請大家吃雞排，但原因是我跟主持人打賭輸了，才請吃雞排也不是珍奶」。

柳采葳也透露，有傳出1月18日在中山區有民眾一注獨得頭獎，真的也不是她，但很開心中山區的民眾這麼有福氣，未來她與服務團隊還是會每天「戰戰兢兢」、「兢兢業業」地努力在基層耕耘，年節更發放春聯，若真的有中頭獎，一定會跟大家報告。





