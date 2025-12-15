一篇看懂「倒閣」怎麼走！歷史3次全沒過
政治中心／綜合報導
行政院與立法院衝突持續升溫，行政院長卓榮泰今(15)日下午針對朝野僵局公開表示，若立法院認為行政院已無法推動政務，「不妨依法行使權力，對行政院長提出不信任案」，相關談話引發政壇高度關注，也讓「倒閣」與「解散國會」等憲政機制，再度成為輿論焦點。不過，回顧中華民國憲政史，所謂的「倒閣」，至今其實從未真正發生過。
史上曾提倒閣 但未成功
依《中華民國憲法增修條文》規定，立法院得對行政院長提出不信任案，俗稱「倒閣」，但必須由立法委員三分之一以上連署提出，並經全體立委過半數同意，門檻不低。根據維基百科記載，中華民國憲政史上曾發生過三次「倒閣」。
第一次發生在1999年，時任行政院長為蕭萬長，總統為李登輝，當時由民進黨與新黨提出不信任案，但表決未能過半，倒閣案宣告失敗。第二次則出現在2012年，行政院長為陳冲、總統為馬英九，由民進黨與台聯黨提出不信任案，同樣因反對票占多數而未能通過。第三次為2013年「九月政爭」期間，在馬英九總統任內，民進黨與台聯黨對行政院長江宜樺提出不信任案，最終仍未取得過半支持，成為迄今最近一次倒閣嘗試。自此之後，立法院雖多次出現倒閣聲浪，但始終未進入實際表決程序，中華民國憲政史上，至今沒有任何一次不信任案成功通過的紀錄。
一篇看懂「倒閣」怎麼走。（圖／翻攝均一教育平台 Junyi AcademyYT）
不信任案通過後 將出現哪些結果？
依憲法設計，立法院若通過對行政院長的不信任案，行政院長並非立即「下台了事」，而是會啟動更劇烈的憲政選項。首先，行政院長可選擇請辭，內閣總辭，由總統重新任命新任行政院長，立法院則繼續運作；這是政治衝突相對「止血」的做法。
但另一條路，也是衝擊最大的選項，則是行政院長在不信任案通過後的10天內，提請總統解散立法院。一旦總統同意並發布解散令，現任113席立委將即刻解職，必須在60天內全面改選國會，區域立委與不分區政黨票都需重新投票。換言之，倒閣一旦成功，最壞、也最激烈的結果，並非只是一個內閣下台，而是國會全面重選，政局重新洗牌。
一篇看懂「倒閣」怎麼走！歷史3次全沒過。（圖／翻攝維基百科）
倒閣為何少見？政治風險極高
倒閣之所以在台灣極為罕見，關鍵在於政治風險過高。對立委而言，倒閣等同於把自身席次交由選民重新檢驗；對行政院與總統而言，是否解散國會，也涉及整體民意、選舉時程與政局穩定的重大抉擇。因此，歷來朝野對立時，更多選擇覆議、釋憲或政治協商等手段，而非真正走到倒閣這條「政治核彈」路線。
卓榮泰拋球 憲政對撞是否成真仍待觀察
在當前行政、立法對峙情勢下，卓榮泰主動點名「不信任案」作為制度選項，被視為將政治責任重新拋回立法院，也讓多年未曾真正啟動的倒閣機制，再度浮上檯面。只是，從中華民國歷史經驗來看，倒閣不僅從未成功，一旦啟動，後座力恐怕遠超單一法案攻防，是否真會走到這一步，仍有待朝野下一步動向。
