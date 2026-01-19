「築夢助學 勵志成長」 獅子會寒冬送暖百名清寒生

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

國際獅子會18日中午邀請來自富安國小、福安國中、木柵國中及崇義高中共100位清寒學子。在校長與老師的見證下，由主席方妞妞與總監顏洋洋，逐一將2,000元獎助學金、保暖物資交到孩子手中。這次活動總計為35萬元（含獎助學金、物資及精緻餐敘），獅友們更貼心準備了豐盛的佳餚，讓正值成長期的孩子們在寒冬中能幸福的溫暖餐聚。這份實質的挹注，不僅緩解了百個家庭的經濟重擔，更讓孩子們感受到來自社會最直接的擁抱。

國際獅子會為百名清寒學子舉辦餐會和募款。（圖／​​​​國際獅子會提供）

​​會場中最令人淚下的，是關於「圓夢計畫」的真實故事。富安國小六年級的陳同學，在單親家庭中長大，孝順的她總將好吃的東西留給媽媽與弟弟。即便生活艱辛，她仍極具才華，曾在學校60週年校慶上以流利的全英文進行運動員宣誓，她心中一直有一個樸實卻遙遠的夢想：透過補習精進英數，考取理想公校翻轉命運。主席方妞妞得知後，不辭辛勞奔走，成功媒合現職詹怡玲老師（也是A-2區木貝果獅子會獅嫂）義務指導。陳同學今日特別上台分享，語氣充滿感激，這份「美夢成真」的感動，正是獅子會致力於教育扶助最美的果實——不僅給予魚吃，更為孩子造就捕魚的專業與機會。

國際獅子會為百名清寒學子舉辦餐會和募款。（圖／​​​​國際獅子會提供）

​主席方妞妞感性表示：「教育是翻轉生命的唯一機會，我們給予的不只是金錢，更是一份陪伴與承諾。」為了回饋這份長期的愛，受贈學生們特別準備了驚喜。孩子們在台上盡情揮灑汗水，用充滿生命力的歌舞演出與技能展示，向現場的「獅子爸爸、獅子媽媽」們致謝。看著孩子們從畏縮到自信、從受助到懂得感恩，現場許多獅友不禁感動落淚。這不再只是單向的捐助，而是一場生命影響生命的深刻對話。

​​活動尾聲，全體獅友、工作團隊與學子們手牽手、心連心，在《歡樂年華》的嘹亮歌聲中合唱。旋律在會館內迴盪，洗滌了冬日的寒冷，象徵著希望的傳承，盛會圓滿畫下句點，但愛心的腳步永不歇息。這100位種子，將帶著獅友們的祝福，在求學路上勇敢前行。我們深信，今日播下的善種，他日定能長成遮蔭他人的大樹。祝福所有學子前程似錦，也願這份獅愛洋溢，歲歲年年，溫暖人間。

