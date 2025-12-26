築夢舵手鄭竣逸 陪伴新北羽球身障選手走向國際舞臺

鄭竣逸是帕拉羽球國手吳于嫣的指導教練，長期陪伴選手走過訓練與競賽的每一個階段。（新北市體育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

一一五年全國身心障礙國民運動會，國內最高層級的身心障礙運動盛會，將於明年五月二十三日至二十六日在新北市盛大登場。新北市持續以運動為媒介，推動多元共融與平權參與，讓每一位努力不懈的選手，都能在舞臺上被看見、被肯定。

教練鄭竣逸、同時也是帕拉羽球國手吳于嫣的指導教練，長期陪伴選手走過訓練與競賽的每一個階段。鄭竣逸回憶，初次接手指導身心障礙選手時，曾對自身經驗不足感到忐忑，但在與選手相處與訓練的過程中，逐漸體會到帕拉運動員在場上的專注與拚搏，絲毫不亞於任何一位選手。

鄭竣逸指出，吳于嫣因軟骨發育不全症，身形較為嬌小、步伐距離受限，但羽球的基本訓練原則並無不同，關鍵在於更精準的步頻調整與身體控制。透過長時間的磨合，教練與選手之間建立起深厚的信任與默契，也讓訓練逐步走向系統化與科學化。

談到印象最深刻的經驗，鄭竣逸分享，首次陪同選手出征泰國帕拉羽球公開賽時，在場邊看見來自烏干達的選手，以極為艱辛的方式在場上奮戰，每一次移動與擊球都傾盡全力，讓他深受震撼，也重新思考運動的意義。他認為，身心障礙運動員面對的挑戰往往是一般選手的數倍，但他們始終選擇全力以赴，這份精神值得被更多人看見。

體育局指出，每一位站上國際舞臺的選手背後，都是長時間的陪伴與支持。吳于嫣曾在獲頒總統教育獎時分享，自己能持續堅持羽球之路，除了對運動的熱愛，更希望透過自身努力，讓社會看見身心障礙運動員的價值，以及教練、家庭與團隊默默付出的身影。

展望明年在新北市舉辦的一一五年全國身心障礙國民運動會，鄭竣逸期盼選手能在家鄉觀眾面前展現訓練成果，也希望更多市民走進賽場，感受身心障礙運動的熱血與感動。