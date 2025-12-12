築夢! 百億青年基金助1463人圓夢 賴清德:敬佩青年勇氣

台北市 / 綜合報導

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，在台北市華山文創園區舉行成果展，青年遠赴海外在不同專業耕耘，並在展覽間展現學習成果。總統賴清德也特別到場觀展，表示很敬佩青年們的追夢的勇氣。

舞者們台上熱舞，跳著時下最流行的KPOP舞蹈，揮灑青春活力，而這都是他們邁向夢想的努力成果，教育部青年發展署，舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」，11到14日為期4天，在華山文創園區進行「成果交流展」，餐與的青年們，在這天展現出國學習成果。

今天我們會跟大家介紹3道菜，端出赴義大利進修廚藝的成果，向現場來賓一一介紹，而發表的類型多元，也顯現青年們在不同領域的耕耘，簡報木工。

簡報木工說：「藉由這個機會跟大家分享，我在丹麥對於家具產業的所見所聞。」以靜態簡報呈現，但從發表者的神情中，可以看到他對木工技術的熱情，而這一連串精彩的分享，總統賴清德全程觀賞。

321請啟動，賴清德與其他部會首長，一同摸向前方的球體，象徵青年的夢想啟航。總統賴清德說：「非常敬佩你們的勇氣，也非常佩服你們認真學習，而且成果豐碩，真的以你們為榮以你們感到驕傲。」

這次計畫有來自全國1463位青年餐與築夢，為了弭平城鄉差距，教育部也特別匡列30項計畫中的300個名額，要給弱勢族群，期待每個人都有均等的機會實現夢想。

