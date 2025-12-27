築間也開港式餐廳了！插旗台中站前秀泰，主打星級主廚現做，三味燒賣一次滿足

「喜辰港式點心茶餐廳」是築間餐飲集團跨足港式餐飲的全新品牌，首店開在秀泰生活台中站前店1樓築間隔壁，12/16才剛試營運，餐廳座位不算多，滿容易客滿的，想吃建議先訂位。

喜辰港式點心茶餐廳最大亮點之一，是邀請擁有超過 30 年港點經驗、被饕客稱為「點心界大仁哥」的黃義仁主廚坐鎮，把正統港式點心的製作細節帶進喜辰，對於我這個愛吃港式料理的人來說很有吸引力呀！趁著週末就帶著紅豆薏仁兩姐妹來嚐鮮~

▼喜辰港式點心茶餐廳店內空間明亮乾淨，整體設計帶有現代感，不是傳統老派茶樓風格，而是偏向年輕化的裝潢，時尚舒適。

菜單

▼喜辰港式點心茶餐廳菜單如下，第一次到訪不知道要吃什麼，可以參考這張 Top 10 人氣必點菜單。

(註：菜單價格需另加一成服務費)

▼喜辰的菜單品項大致可分為：港式點心、主食類（飯、河粉、粥品、湯麵、撈麵）、燒臘、蔬菜、靚湯、甜點、飲品。港點一份價位在120~140元之間，主食的部分則在180~350元之間，屬中價位的港式餐廳。

▼熱茶，茶資一人40元。吃港點當然要來一壺熱茶搭配呀！茶資是以人頭計算(小孩不用計入)，可續沖，我們選了台灣綠茶，茶香清香不苦澀，很解膩~

▼喜辰三味燒賣，一份140元。一次能品嚐三種不同風味的燒賣，外皮薄且內餡扎實有彈性，單吃就蠻有味道的，不需要額外沾醬就好吃！

▼韭黃鮮蝦腸粉，一份140元。腸粉外皮滑嫩，內餡鮮蝦彈牙、韭黃爽脆，還加入了細碎炸末，在原本滑順的口感中多了一點酥脆感，咀嚼時層次更加豐富，搭配鹹甜平衡的港式醬汁，抹賣呷~

▼黯然叉燒飯，一份200元。叉燒表面油亮帶焦香，肉質本身入味有彈性、口感紮實，醬汁甜鹹比例剛好，拌飯後配上半熟蛋很加分，硬要說缺點的話，我覺得它們家米粒偏溼軟了點，感覺吃港式的米粒就應該要粒粒分明呀XD

▼鮮蝦雲吞麵(生麵)，一份220元。雲吞皮薄餡多有彈性蠻好吃的，不過湯頭清甜偏淡、麵條也偏軟了一點點，有點小可惜。

▼XO醬炒西蘭花，一份150元。西蘭花保有脆度，不會炒得過軟。吃得到 XO 醬香，微辣有香氣，是我的菜~

▼葡式蛋塔，一份3個120元。葡式蛋塔的奶香與甜度拿捏得恰到好處，不會過甜，尾韻乾淨。不過在口感表現上，外層酥皮的層次感不算特別明顯，酥香度偏低；內餡則走比較紮實的路線，少了一點葡式蛋塔常見的滑嫩流心感，是小小缺點。

整體來說，喜辰港式點心茶餐廳餐點口味都還不錯，是好吃的但不到讓人驚豔，有些地方還是有一點改進空間，不過這部分就看各人喜好啦~以上供參，聽說明年要在台中大里開二店，喜歡港式料理的可以來嚐鮮呦！

喜辰港式點心茶餐廳

電話：04 2211 9027

地址：401臺中市東區南京路66號(秀泰生活台中站前店1樓)

營業時間：

平日 中午11:00-14:00；晚上17:00-22:00

假日 中午11:00-晚上22:00

文章來源：涼子是也