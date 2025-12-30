築間代理韓國老字號牛腸火鍋 董座林楷傑：汰弱換強準備谷底翻升

築間以代理模式引進韓國45年老字號「中央韓鍋酒舍」，首店進駐台北信義區。築間董事長林楷傑（右）透露，花3年時間接觸，才靠誠意打動對方。（築間提供）

連鎖火鍋龍頭築間餐飲集團，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，將擁有45年歷史的韓國老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶進台灣。董事長林楷傑表示，集團未來將聚焦兩件事——代理海外成功品牌及與頂尖廚師合作新品牌，另外，也會針對門店汰弱扶強、鞏固既有品牌市場。他有信心在調整營運方向後，能走出谷底重回軌道。

「今年算是築間最差的一年，幾個自創品牌沒有做好，確實走了不少彎路。」築間董事長林楷傑苦笑表示，過去嘗試自行孵化多個品牌，但市場驗證不如預期，也促使集團重新思考擴張模式。他強調，「最壞的時候已經過去」，集團將更聚焦於兩件事——代理已在海外市場長期成功的成熟品牌以及與頂尖主廚合作開發門檻較高的品牌。

此次代理的「中央韓鍋酒舍」，創立於首爾江南，以醒酒湯與牛腸火鍋聞名，在韓國深耕逾45年。根據韓國營運資料，品牌兩大招牌品項單月銷量超過6萬碗，日均約2,000碗，在當地累積高度知名度。「中央韓鍋酒舍」全台首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，單月營收上看600萬元，並規劃於2026年第一季在台北、台中再展2店，藉此搶攻韓食市場。

牛腸火鍋（小份1,280元、大份1,680元）牛腸經過多道繁複工序處理，口感恰到好處，湯頭亦相當濃郁。

林楷傑透露，「跟家族談合作很辛苦，花3年時間接觸，才靠誠意打動對方。」另外，引進該品牌的研發過程也不順利，光是牛腸火鍋與醒酒湯的調整就歷經近30次失敗，「原料、物流、飲食文化都有落差，只要其中一樣改用台灣原料，味道就完全不一樣。」他形容，韓方對製程的要求近乎「職人等級」，例如牛骨湯採用1比1的骨水比例，遠高於台灣常見作法，讓團隊「真正學到什麼叫標準化與極致要求」。

林楷傑也分析，台灣餐飲市場正快速走向兩極化，不是高度剛需的連鎖品牌，就是必須做到讓消費者吃過還會再來。「太普通的品牌，消費者吃完是無感的，未來只會越來越辛苦。」這也是集團啟動海外品牌代理、以及與頂尖主廚合作開發新品牌的原因。而除了「中央韓鍋酒舍」，集團明年1月還將代理引進日本「達摩燒鳥」，3月再引進南韓百年人參雞品牌。由國宴主廚陳嘉謨操刀的中式桌菜品牌「稻鎮經典台菜」，也將於明年第一季推出。

此外，築間也同步檢視門店結構，林楷傑說：「就是汰弱扶強，譬如台中有一個點，原本做酸菜魚一個月只做100萬，換成港式點心後，一個月營收提升到500萬元。」至於集團最穩的火鍋與燒肉，每年營收達50億元，「但築間已經有15年了，是時候要優化了，我已把重要幹部、主廚都招回，要針對包括菜單、湯頭、擺盤陳列等做調整。」林楷傑坦率說，「最雷、最辛苦的一年已過。」他有信心，明年便可谷底翻升。

