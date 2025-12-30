築間代理韓國老字號「中央韓鍋酒舍」 引進人生必吃牛腸鍋

以火鍋崛起的築間(7723)餐飲集團代理引進在南韓創立超過40年的老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，今天在信義區開出首店，築間董事長林楷傑表示，明年營運將走出谷底，重回成長軌道。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕以火鍋崛起的築間(7723)餐飲集團代理引進在南韓創立超過40年的老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，今天在信義區開出首店，築間董事長林楷傑表示，明年營運將走出谷底，重回成長軌道。

「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶回台灣，首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，並規劃於2026年第一季在台北、台中再開2家分店，透過多元餐飲型態布局持續擴大市占、強化成長動能。

「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」品牌創立於首爾江南，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，並進駐現代百貨等指標通路。

最具代表性的「牛腸火鍋」被韓國老饕譽為「人生必吃」的經典代表。

林楷傑透露，與南韓品牌方接觸超過3年才打動對方，並克服語言、原物料、運輸、製程等難點，才順利開出第一店，中央韓鍋酒舍首店單月營收上看600萬元。

明年1月會還會代理引進日本達摩燒鳥，3月則有南韓百年人參雞品牌，將國外好吃的餐廳引進台灣。

既有的火鍋與燒肉每年營收有50億元的貢獻，但築間品牌已經有15年，需要做出調整，包括菜單、陳列等，都需要更新，在原物料價格穩定後，終端價格也有往下調整的空間。

林楷傑指出，目前集團總店數140店，明年可能會降到120店，店數不見得會增加，但體質會更好，也可能是讓直營店改品牌，增加加盟店的營收，避免內部競爭。

先前開出的港點品牌，原本是築間火鍋，過去單月營收100萬元，改為港點以後，營收高達500萬元。

